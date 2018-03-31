◆盤勢分析

1. 歐美股因耶穌受難日休市一天。陸、港兩市下周因復活節假期和清明假期影響，香港周一（4 月 2 日）和周四（4 月 5 日）休市；滬深股市則周四和周五（4 月 5 日、4 月 6 日）休市。

2. 周四因高科技領漲，美股四大指數上漲超過 1%，激勵周五晨間亞股回升。台股早盤開高後持續攻高，在 2330 台積電、3008 大立光、2317 鴻海、2882 國泰金等助攻，盤中最高上漲至 10696 點。惟午盤過後，部分權值股收斂漲勢，終場指數上漲 60.3 點，漲幅 0.56%，收在 10,906.22 點，重新站回季線之上，成交金額微減至 1,148.77 億元。OTC 指數收盤上漲 0.47%。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股高檔震盪，月、季線仍維持上揚趨勢。

2) 量能：周五成交量微縮，主要為下周清明長假前買盤縮手。

(3) 技術指標：9 日 KD 呈現死亡交叉，目前 K 值轉為向上，且周 KD 仍為偏多趨勢。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 14.86 億元；外資 + 19.57 億元、投信 - 7.48 億元、自營 + 2.77 億元。

4. 電子類股

(1) 被動元件：產業旺季來臨，被動元件延續漲勢，龍頭 2327 國巨股價盤中再創波段新高，帶動 2492 華新科、3026 禾伸堂股價持續走高。

(2) 二極體：電子元件漲價趨勢延伸至二極體，2481 強茂獲得三大法人同步買進，股價在周五波段新高，同業 5425 台半、5305 敦南維持小漲 。

(3) 蘋概股：周四晚蘋果股價回穩，2317 鴻海、3008 大立光、6153 嘉聯益、2354 鴻準、6456GIS 股價轉強；此外，2330 台積電南京廠產能倍增，股價重回季線之上。

5. 非電子類股

(1) 風電：台灣電力緊缺，政府主導風電政策，風電題材持續發酵，3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、1513 中興電、1519 華城、2208 台船股價表現亮眼。

(2) 鋼鐵：上游報價維持平穩、下游報價持續微升，預期年後開供需逐漸增溫，配合部分廠商具有風電題材，2016 中鋼構、9958 世紀鋼、2010 春源、2031 新光鋼盤中震盪走高。

6. 周六台股全球獨家開盤，加上下周將進入清明長假，預期成交量能將呈現相對清淡，但部分個股因為季底作帳，將有呈現較大波動。短線操作上，風電、生技、被動元件等政策、低基期、漲價題材還是盤面強勢族群，但短線漲多慎防追高風險。

7. 重點訊息：

(1)6414 樺漢科技宣布將公開收購 6196 帆宣，目標持股 51.12%，收購價 59 元，以周五收盤計溢價幅度約 20.53%。帆宣是國內工控管設備設計、建置銷售及服務廠商，合併後將提升在物聯網 (IoT)、環保、能源管理、工業自動化等，將更具有整廠整合的能力。

(2) 電感接棒加入積層陶瓷電容（MLCC）、電阻漲價行列！電感大廠 2456 奇力新昨（30）日針對代理商發出漲價通知，從即日起調漲積層高頻電感的其中一個系列 CLH1608T 價格，調漲幅度達 45～68％。雖然該系列產品的營收占比不高，但因該系列產品長期處於損平邊緣，價格調整之後，將有助於該系列產品貢獻轉正，帶動相關產品調漲。

