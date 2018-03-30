〈富邦投資展望〉羅瑋：全球投資關注四大焦點

富邦金控 (2881-TW) 首席經濟學家羅瑋表示，主要央行貨幣政策逐漸收緊，針對 2018 年全球金融市場展望，羅瑋表示，投資人可關注四大焦點發展，包括第三季實體經濟將逐漸感受到流動性緊縮的壓力，金融市場可能於第二季提前反應等。

針對 2018 年全球金融市場展望，羅瑋表示，投資人可關注四大焦點發展，一、首先要注意股市部分，上半年全球股市仍有機會再度上揚，但第三季實體經濟將逐漸感受到流動性緊縮的壓力，金融市場可能於第二季提前反應。

二、外匯市場要密切關注 Fed 升息頻率以及幅度、ECB 與 BOJ 後續動向。

三、由於主要央行逐漸收緊貨幣政策，先進國家債市將感受到較大壓力，但上半年資金可望持續流向新興債市。

四、最後，原物料市場可以留意新興市場需求及美國與其他國家推動的基礎建設進度。

羅瑋提醒，在升息循環中，有兩個關鍵議題值得注意，第一，今年美國股市目前已經在高點，什麼因素會導致美國公債再進一步往上升，進而再次引發如同 2 月上旬股債雙殺的大幅修正？第二，雙赤字議題，若赤字過大，市場將對美元資產失去信心，進而造成美股下跌。

羅瑋認為，可觀察美國薪資增長以推估 Fed 升息頻率及幅度，並觀察 VIX 指數及 TED Spread 以了解目前市場恐慌心理及風險意識之變化。而美國雙赤字問題很可能繼 Fed 加速升息疑慮之後，成為下一個市場炒作議題，投資人需密切留意。