證券業務擺脫谷底 元大金配息0.55元 股息殖利率4.12%

元大金 (2885) 公布去年每股配息 0.55 元，為近三年股利新高，相對於去年每股稅後盈餘 1.38 元，盈餘分派率約 39.85%，以今 (30) 日 13.35 元平盤價計算，股息殖利率 4.12% 左右，旗下元大銀、大眾銀兩家銀行於今年初正式合併，完成整併之後，國內營業據點將達到 152 處，總資產突破 1.34 兆元，躍居台灣第七大資產規模的民營銀行之列。元大金旗下元大證係為國內券商龍頭，去年 5 月下旬台股站上萬點，下半年日均量又回升到千億元，大環境有利經紀、自營業務，去年元大證稅後盈餘 81.64 億元，年增率 9.23%，每股盈餘 1.49 元，金控稅後盈餘 163.24 億元，年增率 21.3%，為近三年新高，每股盈餘 1.38 元。



元大銀正式合併大眾銀，合併後銀行總資產約 1.34 兆，成為資產規模第七大的民營銀行，兩者業務具互補性，前者以大型企業授信為主，收益上偏重利息淨收益，而大眾銀著重中小企業授信，且手續費收入佔比較高；合併後，可進一步均衡業務及收益結構，各項業務具高度互補性下，以提升股東權益報酬率。



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