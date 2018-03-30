【異動股】國産芯片概念股拉升走強 北京君正(300223-CN)等多股漲停

今日早盤，國産芯片概念股拉升走強，截止發稿，北京君正(300223-CN)漲停報29.49元，必創科技(300667-CN)漲停報57.08元，深南電路(002916-CN)漲7.59%報76.55元，有研新材(600206-CN)、亞翔集成(603929-CN)漲逾5%，全志科技(300458-CN)、聖邦股份(300661-CN)、明陽電路(300739-CN)、盈方微(000670-CN)、富瀚微(300613-CN)等股均漲超4%。

消息面上，紫光國芯(002049-CN)今日在互動易上表示，交通部标準的一卡通正在全國範圍内大力推廣，市場快速增長，公司交通部标準的交通卡芯片已經在全國多個地市實現批量應用，市場份額繼續保持領先。

近年來，中國芯片産業的進步及成長速度有目共睹，針對相關産業的政策支持力度正不斷加碼。在産業高速發展、政策利好以及技術進步等因素的共同助力下，行業成長勢頭迅猛，不少機構也都看好概念後市。

業内人士普遍認為，在國家大力支持、國産芯片進口替代、新興産業帶來需求增長、存儲芯片價格不斷上漲等四大因素推動下，芯片産業鏈將迎來成長拐點期，相關上市公司短期和中長期機會均十分明顯。

銀河證券分析認為，美國貿易備忘錄的簽署或將引發貿易戰，這將降低市場風險偏好。消費電子、PCB、LED等以制造為主的領域中部分企業對美收入較高，短期或將承壓;半導體領域目前淨進口金額較大，受到國家重點支持，貿易争端有望加速國産化進程，中長期繼續看好。

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