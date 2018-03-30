民生銀行(600016-CN)2017年淨賺498.13億元 同比增長4.12%

民生銀行(600016-CN)3月29日晚間發布的2017年年報顯示，該行實現歸屬于母公司股東的淨利潤498.13億元，同比增長4.12%。加權平均淨資産收益率和平均總資産收益率分别為14.03%和0.86%;基本每股收益1.35元，同比增長0.04元;歸屬于母公司普通股股東的每股淨資産10.12元，比上年末增長1.00元。

從營業收入來看，報告期内，民生銀行實現營業收入1442.81億元，比2016年末下降7.01%。利息淨收入、非利息淨收入分别同比下降8.59%和4.53%。非利息淨收入在營業收入中的占比為40.01%，同比提升1.04個百分點。

去年，民生銀行的貸款和墊款減值損失從2016年的412.14億元降低為321.80億元，降幅達21.92%。

另一方面，民生銀行降本增效成效較顯著。成本收入比為31.72%，業務及管理費列支457.61億元，同比降低4.84%。

民生銀行直銷銀行品牌影響力保持了行業領先水平。截至2017年末，民生銀行直銷銀行客戶數達1091.45萬戶，管理金融資産1047.46億元，如意寶申購總額達2.05萬億元。

資産規模方面，截至2017年末，民生銀行集團總資産規模59020.86億元，比2016年末微增0.11%;其中，發放貸款和墊款總額28043.07億元，比2016年末增長13.92%。

此外，民生銀行優化風險管理體系，清收處置效果明顯，資産質量保持穩定。截至2017年末，民生銀行集團不良貸款率1.71%，比上年末上升0.03個百分點;撥備覆蓋率155.61%、貸款撥備率2.66%，分别比上年末上升0.20、0.04個百分點。

截至2017年末，民生銀行的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分别為11.85%、8.88%、8.63%，比2016年末分别提高0.12個百分點、降低0.34個百分點、降低0.32個百分點。2017年民生銀行發行了300億人民币二級資本債。

來源：中國證券網

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