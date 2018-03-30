美股Q1在風雨飄搖中收尾 VIX恐慌指數飆升81%

《彭博社》報導，全球股市平靜的日子已邁向尾聲，開始迎接動盪的時間，美股自 2016 年初以來，首次出現修正情況，而過去 3 個月的波動率，幾乎是歷史低位的兩倍，逢低買進的策略不再奏效，而 S&P 500 指數呈現 2 年半以來，第一次的季度虧損。

VIX 波動率指數大漲 81%

隨著美國政府不斷試著改變全球貿易，以及聯準會進行升息，華爾街正廣泛告訴投資者：你該開始適應股市波動。

Permanent Portfolio Family of Funds 的總裁兼投資組合經理 Michael Cuggino 表示：「考慮到船隻改變方向時，在水面上將造成的波動和壓力，而在變換貨幣政策和成長預期時，會有一段過渡期，而投資者正試圖理解此變化，因此造成了波動。」

即使大部分的市場擔憂可以被抵消，畢竟利率總是會有上漲的時候，而股價不可能永遠攀升，但這種情況因之前的恐慌而被放大。S&P 500 指數在本季單日漲幅或跌幅超過 1％出現 23 次，在 2016 年和 2017 年的大部分時間裡，都沒出現在超過 1% 的變化。

S&P 500 指數近 4 年來，單日變化超過 1% 的次數

VIX 波動率指數飆升 81％，此舉說明美股在幾週內經歷了狂喜和大悲。市場對川普稅改政策的樂觀情緒，帶動資金流入美股，S&P 500 指數繳出 22 個月內的最大漲幅。然而，投資者放空短期波動率指數，引發美股高達 10％的修正，市值蒸發 2 兆美元。

而投資者的擔憂情緒在 3 月並沒有被安撫，在白宮進行多位人士重組，美國與中國的貿易鬥爭加劇，因擔憂監管變嚴格，科技股大跌。美股 2018 年第 1 季的表現為：S&P S&P 500 指數下跌 1.2％，納斯達克 100 指數上漲 2.9％。

Leuthold Weeden Capital Management 首席投資策略師 Jim Paulsen 表示：「市場面臨很多挑戰 - 估值過高、金融流動性縮小、投資者信心過於樂觀與殖利率上漲。聯準會緊縮政策不好、貿易戰爭不好、科技股不好，而 Facebook、Netflix 與特斯拉等『熱門』股票相繼受到打擊。」

在 2 月及 3 月，美股市值蒸發約 2.3 兆美元

科技股將陷入恐慌多久還有待觀察，但升息會是波動的源頭之一，聯準會在金融危機後，實施經濟刺激政策已超過 9 年，儘管本月的升息是大家可以預測的，但市場擔憂聯準會之後的升息次數。

4 月份為財報季，企業的營收數字可能會給交易員一些信心，美國稅改法案的好處可能會開始反應在獲利上。