「韭菜」的記憶只有一秒：投機者又開始做空VIX了

摘要：一些交易員重拾做空波動性交易，押注此輪市場動盪將會消退。彭博數據顯示，逾 2 億美元流入 ProShares 做空 VIX 短期期貨 ETF。就在本周一，這隻 ETF 暴跌逾 80%，隨後被暫時停止交易。

「一夜巨虧 400 萬、三年收入化為烏有」、「VIX 衍生品的威力遠被低估、爆倉的 XIV 只是冰山一角」…… 在一些大膽的投機者眼中，這些做空 VIX 被吊打的經歷已經成了可以被忘卻的歷史。

一些交易員悄然重拾「做空波動性」交易，押注此輪市場動盪將會消退。

彭博數據顯示，逾 2 億美元流入一隻在本周的動盪中僥倖生還的交易所交易基金 (ETF)。這隻 ETF 的成交量超過了 2000 萬股，交易活躍程度位列前十大最受歡迎交易中的第 10 位。

這隻基金是 ProShares 做空 VIX 短期期貨 ETF（ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF，代碼 SVXY）。雖然其在周一暴跌逾 80%，但周二流入資金 7170 萬美元，周三的資金流入更是多達 1.356 億美元，這使其總規模擴大到 4.277 億美元。

「這說得通。我確信，我不是唯一認為在當前水平做空波動率是個好主意的人，」英國《金融時報》引述 Macro Risk Advisors 衍生品策略負責人 Pravit Chintawongvanich 這樣表示。

本周一，隨著美股遭遇「黑色星期一」，VIX 指數狂漲，漲幅創紀錄地高達 115%，兩日累計跌幅達到 177%。其期權成交量也暴漲至歷史最高。這讓此前穩賺不賠的 VIX 空頭損失巨大，不少 VIX ETN （交易所交易單據）損失達 90% 至 95%。

就在周二，瑞信宣布將停止交易反向追蹤 VIX 的交易所債券（ETN） ——VelocityShares 每日放空短期波動率指數（XIV） ETN。這隻 ETN 於周一盤後下跌 85%，周二晨間被暫停交易，此後復牌跌幅擴大至超 90%。野村 (Nomura) 也同時宣布提前贖回掛鈎波動率的產品。

很多業內人士認為，正是波動性交易工具造成了美股暴跌。CNBC 知名主持人 Cramer 認為，ProShares Ultra VIX 短期期貨 ETF、iPath S＆P 500 VIX 短期期貨 ETN、VelocityShares Daily 2X VIX 短期 ETN，以及 ProShares VIX 短期期貨 ETF 這四種 VIX 相關產品是美股暴跌的元兇。

摩根大通證券策略分析師 Kenneth Worthington 認為，這次 VIX 暴跌可能僅僅是市場對波動性相關衍生品反思的冰山一角。

他認為，ETP 只是做空 VIX 交易中最直觀的一小部分。實際上，包括全球養老金基金、主權財富基金以及不少對沖基金在內的投資者都在做空 VIX。在 VIX 期貨的投資中，資管經理的倉位增長最快。

在他看來，隨著做空 VIX 的投資者爆倉，接下來承壓的將是 VIX 期貨和期權的空頭。據摩根大通，VIX 期貨和期權占到了 CBOE 大約四分之一的營收。其中 VIX 期貨對 CBOE 增長的貢獻更顯著，從 2016 年 1 季度到 2017 年 3 季度，其營收翻了一倍。

回溯歷史，Worthington 發現，在 2011 年 7 月時，由於美股下挫，VIX 大漲，VIX 及 VIX 期貨、期權空頭在當時也蒙受過一次損失。不過，彼時 VIX 市場規模不大，ETN 等衍生品市場尚在形成階段，因此，對市場的影響不如此次 VIX 調整這麼大。

『新聞來源／華爾街見聞』