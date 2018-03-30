信任危機拉響警報：Facebook已失去大部分美國人的心

摘要：除了特斯拉 CEO 馬斯克等大佬相繼呼籲刪除 Facebook 賬號之外，普通美國民眾也越來越不信任這家科技巨頭了。

Facebook 要想挽回形象，或難於登天。

路透 & 益普索（Reuters/Ipsos）的一份調查顯示，僅有 41% 的美國民眾相信 Facebook 沒有違反美國隱私法，這一比例遠低於其它科技公司。在這份調查中，亞馬遜、谷歌、微軟、蘋果和雅虎幾大科技巨頭獲得美國民眾信任的比例分別為 66%、62%、60%、53% 和 48%。

（圖片來自 Statista）

另外，新銳媒體 Axios 在 3 月 21-23 日事件發酵高峰期對近 3000 名美國用戶的問卷顯示，對 Facebook 的好感凈值較去年 10 月調查下降 28 個點，是亞馬遜（降 13 個點）、谷歌（降 12 點）、蘋果（降 10 點）、推特（降 7 點）的至少兩倍。對 Facebook 總好感率為 48%，低於去年 10 月的 61%，對 Facebook 的好惡感受從 2:1 降至大體持平。

（圖片來自 Axios）

信任危機不僅存在於美國。德國《星期日圖片報》的一份調查也顯示，60% 的德國人也擔心 Facebook 等社交媒體對民主制產生了負面影響。

從這些民意調查的結果來看，Facebook 要想重塑大家對自己的信任，的確還有很艱難的路要走。

與此同時，潛在的罰款也給 Facebook 的未來蒙上了一層陰雲。美國聯邦貿易委員會正在就數據泄露事件對 Facebook 進行調查，委員會官員稱，如果發現 Facebook 違反 2011 年簽下的協議，理論上最高將受到累計 2 兆美元的「天價」罰款。

從本輪「數據門」事件發酵以來，兩周時間內 Facebook 遭到了來自各方面密集的「襲擊」，市值迅速蒸發近千億美元。下圖梳理了 Facebook 是如何一步一步越陷越深的整個過程（可點擊查看大圖）：

當然，這一事件還遠沒有到下結論的時刻，昨天 Facebook 關於「就隱私設置將做出三項更新」的表態，就讓其股價回升了一些。周四在美股科技股全線重挫的情況下，Facebook 股價逆勢收漲 0.5%。

『新聞來源／華爾街見聞』