拉攏歐洲遏制中國？美商務部長稱川普願重啟與歐盟貿易談判

摘要：美國商務部長稱，川普終止了 TPP，可沒有終止《跨大西洋貿易及投資夥伴關係協定》（TTIP），這是非常刻意、非常明顯的訊息，就是說，我們對和歐盟委員會談判持開放態度。

川普政府一方面針對中國採取貿易動作，一方面透露了願意打破歐美貿易談判僵局的信號。

美國時間 29 日本周四，美國商務部長羅斯稱，川普願意重新開始與歐盟進行《跨大西洋貿易及投資夥伴關係協定》（TTIP）的談判。

他在接受彭博社採訪時說：

「他（川普）終止了跨太平洋夥伴關係協定（TPP），可沒有終止 TTIP。這是非常刻意、非常明顯的訊息，就是說，我們對和歐盟委員會談判持開放態度。」

TTIP 談判由歐巴馬政府於 2013 年啟動，由於遭到歐盟內部的激烈政治反對和去年６月份英國公投退歐，2016 年談判陷入停滯。

去年 4 月英國金融時報報導就提到，羅斯會晤歐盟貿易專員開啟了恢復 TTIP 談判的大門，但警告：歐盟需要與中國和日本展開競爭，以證明自己願意首先與川普政府達成協議。

而就在川普今年 3 月 9 日宣布對進口鋼鋁徵收保護性關稅後不久，美媒消息稱，3 月 11 日，當年搞垮日本的美國貿易代表萊特希澤赴歐洲與歐盟和日本密商，將用鋼鋁關稅作為契機，讓盟友們聯合起來對付中國。



媒體消息稱，歐盟以反傾銷為由，正考慮對來自中國的部分鋁箔卷再徵收五年高關稅。在此之前，歐盟已經延長了中國不鏽鋼無縫鋼管的反傾銷稅徵收時間。



16 日，德國媒體消息稱，美國向歐盟開出豁免鋼鋁關稅的條件，包括歐盟對美出口鋼鐵維持在 2017 年水平，以及歐盟承諾對中國「鋼鐵傾銷」採取措施，並同美方在更多貿易議題上開展合作。

以德國為首的歐盟仿佛並不買賬，在鋼鋁關稅談判過程中，美國沒怎麼出聲，德國和歐盟卻頻頻發出極其鷹派的「回應」。

表面上看起來，很多強硬姿態只是為了爭取更加有利條件的手段。但德國真的會忘記歷史上被美國貿易政策狠狠「搞過」兩次的慘痛經歷麼？ 文章分析稱，實際上，歐盟和中國在很大程度上已經形成了「唇亡齒寒」的關係。

『新聞來源／華爾街見聞』