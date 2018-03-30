美國駐華大使：中國限制美豆進口會適得其反

摘要：美國駐華大使布蘭斯塔德對彭博社表示，中國若限制美國大豆進口，將傷害中國消費者，起到適得其反的效果。最終中國會明白應與美國合作，而不是採取報復手段。他重申了美國商務部長羅斯的觀點稱，大豆是中國人獲取蛋白質的關鍵來源，大豆也是豬飼料，豬肉是中國人必需的食品。布蘭斯塔曾擔任過美國大豆種植和出口大州愛荷華州的州長幾十年。

美國駐華大使布蘭斯塔德周四在接受彭博社電視採訪時稱，中國若限制美國大豆進口，將傷害中國消費者，特別是人數不斷增長的中產階層，起到適得其反的效果，比對美國農民傷害更深。

他重申了美國商務部長羅斯上周四（3 月 22 日）的觀點稱，大豆是中國飲食結構關鍵的組成部分，是中國人膳食攝入中非常重要的蛋白質來源。豆粕也是豬飼料，豬肉是中國人必需的食品。他認為，限制大豆進口不合邏輯，「中國最終會明白應與美國合作解決問題，而不是採取報復手段」。

布蘭斯塔德表示，美國需要積極說服中國降低一些貿易壁壘，兩國之間需要有更公平和對等的貿易關係。他又暗示稱，花了 14 年才令中國的牛肉進口市場對美重新開放，但雞蛋和雞肉進口還沒有開放，「因此還有很多需要做的」。

據新華社在 2017 年 6 月 30 日報導，該月國家質檢總局發布了《關於進口美國牛肉檢驗檢疫要求的公告》，允許進口美國牛肉，標誌着美國牛肉時隔 14 年重返中國市場。2003 年之前，美國一直是中國牛肉進口的最大來源國，但因瘋牛病爆發而停止進口。

中國既是全球最大的大豆進口國，也是美國最大的大豆買家。據美國大豆協會統計，每年美國農民生產的大豆有 1/3 銷往中國，總價值約為 140 億美元，過去十年中國進口量至少翻了一倍。《環球時報》上周二發文稱，美國補貼大豆出口嚴重衝擊中國豆農，但大豆沒有出現在上周五中國政府針對美國鋼鋁關稅發布的對等反制名單中。

2 月就有知情人士向彭博社爆料稱，中國已經在研究制裁大宗商品領域的潛在影響。彭博分析認為，如果大豆被納入中國的反制計劃，將代表美中貿易摩擦限制升級。德銀曾在研報中指出，中國對美國種子水果（含大豆）和飛機的進口額最大，分別為 144 億和 133 億美元，占美國總出口額的 54.5% 和 11.5%，也最有可能成為強有力的貿易報復工具。

芝加哥商交所交易的大豆 5 月期貨合約在上周五美股盤前下跌 2%，最低交投於 10.0925 美元 / 蒲式耳，為 2 月 12 日以來最低。5 月交割的美國玉米期貨最深跌 2%，至 3.69 美元 / 蒲式耳，兩種期貨上周累跌超 3%。

本周兩種期貨的美國主力合約也一度多日走低，本周四卻盤中上揚。CBOT 5 月玉米期貨收漲 14-1/4 美分，漲幅 3.8%，創 2017 年 7 月 3 日以來最大單日漲幅，報 3.87-3/4 美元 / 蒲式耳。CBOT 5 月大豆期貨也收漲 26-3/4 美分，報 10.44-3/4 美元 / 蒲式耳。

這或與美國農業部（USDA）在周四首次公布的今年美國農民種植問卷調查有關。問卷顯示，今年美國計劃種植的大豆面積超越了玉米的面積，為 35 年以來首次。其中大豆預計種植面積為 8900 萬英畝，玉米為 8800 萬英畝。而去年美國種植大豆 9010 萬英畝、種植玉米 9020 萬英畝。

彭博社認為，這似乎代表美國農民並不擔心中國可能的制裁措施，花旗集團和摩根大通的分析師也都在本周預期，中國不會對美國大豆施加額外關稅報復。

不過美國農業部在 2 月時還預計，今年美國的玉米和大豆種植面積都會超過 9000 萬英畝，即高於對美國農民的問卷調查數據。這也可能是因為兩種農產品的庫存高企，3 月 1 日時美國玉米庫存為 88.9 億蒲式耳，大豆庫存為 21.1 億蒲式耳，都創每年同期最高，也高於分析師均值預期。

今年以來，美國大豆期貨價格已經累漲了 12%，主要由於全球最大的豆粕出口國阿根廷乾旱期延長，令美國大豆相對更有吸引力所致。美國玉米期貨也累漲近 10%，不過從今年農民的種植意願來看，美國人似乎對大豆等油料種子的盈利能力更為看好。

分析指出，中國若對大豆實施報復，將有力打擊美國愛荷華州，這個農業大州也是 2016 年美國總統川普勝選的關鍵票倉。美國駐華大使布蘭斯塔德曾擔任過幾十年的愛荷華州州長。

『新聞來源／華爾街見聞』