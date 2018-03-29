美國升息腳步穩 銀行搶美元存款 紛祭高優惠利率吸金

美國聯準會 (Fed)3 月如市場預期再升息 1 碼，並預期明 (2018) 年將再升息 3 次，而看準美國升息腳步穩，民眾增持美元意願提高，銀行紛紛推出外幣優惠定存方案，其中土銀今 (29) 日宣布，優存專案持續延長至 4 月底，美元定存年利率 2.1% 再創新高。

目前市面上多家銀行推出外幣優存方案，其中渣打銀行推出 12 個月美金定存 2% 年利率優惠，最低起存金額 3 萬美元，而偏好天期較短的客戶，則有 3 個月和 6 個月天期分別享 2% 和 2.1% 的年利率優惠；凱基銀則推出 12 個月美元定存 2% 年利率，3 個月期年利率 1.8%，最低起存金額 1 萬美元，上述優惠期限均在 3 月 31 日止。

土地銀行今也宣布延長美元外匯定期存款優存專案，其中定存利率再提高，民眾若由網銀辦理，單筆美元 1000 元，可享有 6 個月以上年利率 2.1%；若由臨櫃辦理，以新臺幣結購外幣存款、他行外幣匯入匯款等新資金達美元 10 萬元以上，可享 6 個月、9 個月及一年期年利率 2.4% 的高利美元定存，優惠期限至 4 月 30 日止。

至於王道銀行推出的 2% 美金高利活存專案，只要 1 美元就起息，每人存款無上限，利率可達 2%，約為其他銀行美金活期存款牌告利率平均值的 8 倍，優惠期限至 2019 年 1 月 1 日。

銀行業者表示，各家銀行的利率和門檻標準均不相同，建議投資人可依照自身資金的多寡以及偏好的天期，來選擇適合自己的優惠定存方案，其中，手頭資金較有限的上班族或小資族，可從起存門檻較低的銀行或網銀開始著手。