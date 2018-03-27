〈Q2投資看這裡〉聯準會敲響升息鐘 資產配置鎖定三心法

美國聯準會 (Fed) 敲響升息鐘，資產配置成為投資致勝的關鍵，而隨著第二季即將到來，建議投資人可調整資產配置，並掌握 ACE 等三心法，即鎖定 Allocation（多元配置）、Commodity（商品題材）及 EM（新興市場）概念基金。

投資第一心法：鎖定新興市場

隨著就業數據好轉，市場逐漸拉高聯準會今年升息預期至 3 到 4 次，且通膨緩步上揚，市場疑慮多頭是否已走完，不過，保德信策略成長 ETF 組合基金經理人歐陽渭棠認為，經濟數據確立了景氣上升趨勢，也進一步反映在企業獲利面上，投資熱點將從美股，擴散至基本面轉佳的其他成熟市場、新興市場。

保德信新興趨勢組合基金經理人曾訓億指出，若美元維持疲軟，有利新興市場持續吸金，過往美國消費者物價指數增溫，意味著經濟基本面的好轉，使市場風險偏好增溫，資金將往新興市場尋找機會，新興市場中，A 股在第二季底更有納入 MSCI 題材，國際資金潮可期。

投資第二心法：多元配置

此外，隨著 Fed 敲響升息鐘，市場在上月已提前遭遇亂流，波動度自低檔攀升，金融資產走勢潮起潮落，建議投資人應有效配置資產組合，才能有效因應，同時參與多重市場、多類資產，更能掌握獲利來源。

投資第三新法：商品題材

至於看好的產業，保德信全球資源基金經理人楊博翔認為，經濟轉強，商品題材當道，目前操盤上以能源類股為主、原物料類股為輔。其中能源類股投資涵蓋產業上中下游產業鏈，以及整合型的能源巨擘；原物料方面，則可尋找具競爭性的礦業、貴金屬、基礎金屬、化學製品、建築材料等原物料概念企業。