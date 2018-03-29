純網銀登台 金管會考量兩大方向 擔心網銀對消費者沒有幫助

金管會日前宣布將研擬開放「純網路銀行」，初期開放 2 家，並透露，通訊軟體 LINE、日韓跨國集團樂天兩家都已向金管會接洽，想要來台發展純網銀業務。只是未來要用何種標準管理互聯網公司經營網銀？金管會副主委鄭貞茂說，除用銀行標準來規範，也會考量網銀的設立對消費者好處在哪？並考量兩大方向。互聯網公司想要經營銀行，鄭貞茂表示，還是「要符合銀行規範」，然一般網路業者通常不太願意接受銀行規範。另外，金管會擔憂假設用原有的規範，會喪失金融科技的本質。



鄭貞茂進一步說，因此訂定網銀設立標準時，會思考網銀的設立對消費者有何好處。強調金管會沒有預設立場，但會有兩個方向考量，一是「網銀對現有銀行的衝擊」，萬一現有銀行受到影響，要如何善後？其次是「網銀行未來成功機率」，萬一網銀設立後不久經營不善，出現倒閉等狀況，金管會要如何處理，這些都是必須設想的情境。



鄭貞茂認為，網銀進來台灣對消費者如有利，大家當然很樂見，但金管會擔心的是，網銀到台灣發展後，對消費者沒幫助，畢竟台灣的銀行早已處於過度競爭的狀態，以現階段而言，難以想像純網銀能提供消費者什麼更好的服務。



金管會表示，現在會希望有意願到台灣發展純網銀業務的公司，能明確說明之後真的設立了，能提供消費者更好的服務品質，及是否願意遵守台灣遊戲規則。



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