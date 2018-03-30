盤前財經大事搶先讀2018年3月30日

今日操盤前瞻

日本 2 月工業生產、失業率

南韓 2 月工業生產

法國 3 月通貨膨脹率、生產者物價指數

法說會：光群雷、豪展、長榮航、台汽電

股東會：大拓 - KY

增資股上市：矽力 - KY

暫停交易：樺漢科技

白宮顧問挑明：對華徵稅瞄準「中國製造 2025」

美國總統川普上周簽署「301 調查」備忘錄，對約 600 億美元中國進口商品徵收附加稅，令中美陷入貿易戰邊緣。白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 表明，徵稅對象將瞄準「中國製造 2025」行業，因為中國的這項計畫，意味其他國家不會有任何未來。閱讀全文...

鴻海旗下樺漢今停止交易 市場揣測可能又有併購案

鴻海 (2317-TW) 集團旗下工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 昨 (29) 日公告，由於有重大訊息待公布，因此 3 月 30 日起普通股暫停交易，以其為標的之認購 (售) 權證也同時暫停交易。市場解讀樺漢停止交易可能與工業物聯網布局有關，而由於申請停止交易，因此併購案的可能性較大。閱讀全文...

鮮食 + 超商取件成長 全家連 2 年獲利創高 EPS 6.3 元

連鎖超商業者全家 (5903-TW) 昨 (29) 日公布去 (2017) 年財報，稅後純益 14.07 億元，年增 2.19%，每股純益 (EPS)6.3 元，連 2 年刷新歷史新高，全家表示，成長動能主要來自鮮食和支援電子商務物流服務。閱讀全文...

國際 Pay 行動支付上路周年 刷出 138 億元 占信用卡刷卡不到 1%

自從 Apple Pay 去 (2017) 年 3 月 29 日登台以來，昨 (29) 日剛好滿一年，金管會銀行局發布國際 3 大 Pay 包括：Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay 陸續登台以來累計到今年 2 月底，共有 14 家銀行可開辦 3 大 Pay 手機刷卡業務，目前 3 大 Pay 綁卡數已達 321 萬張，交易總額 138 億元，但是占信用卡刷卡比重還不到 1%，顯示民眾使用行動支付的習慣仍未養成。閱讀全文...

人行：將開展對虛擬貨幣整頓清理 比特幣跌破 7500 美元關口

據中國人行 (PBoC) 週四 (29 日) 發布的新聞稿揭露，週三 (28 日) 人行召開的全國貨幣金銀工作會議，討論到將開始對各類「虛擬貨幣」資產進行整頓清理，並啟動推行人行自己的虛擬貨幣研發。閱讀全文...