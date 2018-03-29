愛普盼今年營運恢復常態 挖礦訂單尚未定案

利基性記憶體設計公司愛普 (6531) 今日召開法說會，展望今年，三條產品線在 AI 與物聯網的帶動下會同步成長。愛普董座蔡國智更表示，希望今年營運績效回復往年正常的水準。只是就挖礦議題上，公司回應，愛普的確被有被接觸，但最後會如何，尚未定案，目前也還沒出貨。蔡國智提到，去年業績表現不佳，主要是因為 NAND 晶片嚴重缺貨，影響客戶端採購 LPDRAM 的意願。此外因為合併力積，進行產品線與公司的整頓，導致費用率提高，再者，合併力積雖增加 Specialty DRAM 產線，但卻也拉低毛利率，另外有提列庫存跌價損失，以及匯損 1 億多元等不利因素存在，導致愛普去年表現不佳。



愛普整頓力積已經告段落，今年費用將下滑，去年營業費用率約在 13% 到 14%，公司預估今年可以下滑到 11% 到 12%，加上今年也會積極避險等等，再者就產品線部分，愛普現有 PSRAM、Specialty DRAM，以及 LPDRAM 三條產線，預計在 AI、物聯網趨勢帶動下，今年三大產線將會平均成長。為此，公司預估今年營運數字會回復常態，而蔡國智也透露，希望愛普今年的成績單，能回到過去一般水準。



愛普在 PSRAM 端，市佔率達八成，因此出貨會有季節性波動，但在 Specialty DRAM 和 LPDRAM 部分，因為市占率都不高，所以相對穩健。此外就 LPDRAM 方面，目前量產主要是 LPDDR3，但 LPDDR2 出貨的占比較大，至於 LPDDR4 今年驗證明年初量產，此外，因今年 NAND 晶片不缺了，愛普也對今年 LPDRAM 出貨的成長感到樂觀。



但就目前市場最夯的挖礦議題，蔡國智提到，虛擬貨幣廠商的確有很廣泛的跟各記憶體公司接觸，愛普也的確有被接觸，但最後會如何，目前尚未定案。而愛普總經理顧峻也提到，目前愛普在虛擬貨幣端用的記憶體，都還沒有出貨。至於愛普技術長陳文良也提到，就挖礦市場商機，愛普有思考，但希望大家不要對市場期望值太高。



最後針對漲價部分，顧峻指出，因成本上升，如矽晶圓報價持續上漲，為此，愛普的確有將產品報價調升到合理價格。



愛普因合併力積，去年營收 42.37 億元，年增 34%，但毛利率自 2015 年起逐年下滑，2015 年毛利率 36%，2016 年毛利率 30%，2017 年毛利率 24%，而 2017 年淨利 2.36 億元，每股淨利 3.58 元，遠低於 2016 年每股淨利的 6.07 元。展望後續，愛普提到，去年不好，希望今年回復過去正常的營運水準。



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