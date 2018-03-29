外國政府4月可來台發行國際板債券 只有中國大陸不行

金管會今 (29) 日宣布，4 月初將開放評等在投資等級以上的外國中央及地方政府來台發行專業板國際債券 (簡稱國際板債券)，也就是說，壽險公司未來不用遠赴海外，在台灣就可以買投資等級債券。不過金管會證期局表示，各國政府中央和地方政府都能來發行，沒有邦交的國家也可以，只有中國大陸不行。

金管會證期局表示，為推動我國債券市場發展，金管會自 2013 年 8 月起，建立專業板國際債券，並開放「外國發行人」可在台灣境內募集與發行外幣計價普通債。

歷年來，包括美國蘋果、AT&T、Vodafone 及輝瑞藥廠都曾來台發國際板債券。

據證期局統計，自開放以來，累計到今年 3 月 23 日為止，國際板債券累計發行共 637 檔、累計發行量 1665.02 億美元，但因為已有部分債券到期或贖回，目前國際板債券流通餘額還有 1425.81 億美元、還有 530 檔；若只看今年 1 月到 3 月 23 日以來，國際板發行檔數 56 檔、發行金額 151.72 億美元。

考量「外國中央及地方政府」才是國際債券市場重要參與者，因此，金管會決定開放評等在投資等級以上的「外國中央及地方政府」可來台發行國際板債券，預計自今年 4 月實施，並由櫃買中心配合修正該中心的外幣計價國際債券管理規則。

金管會表示，目前已有如加拿大亞博達省、美國州政府、芬蘭及新興市場國家都曾探詢來台發債的可能。

金管會表示，開放外國中央及地方政府來台發國際板債券，但外國中央政府的國家主權評等等級、須達 BBB 級或相當等級以上，外國地方政府債券或發行人信用評等等級、須達 BBB 級或相當等級以上，以適當管控市場整體風險。

雖然開放外國政府都可來台發行，但金管會指出，目前已開放大陸政策性銀行、台灣金融機構在大陸子行、上市櫃公司在大陸從屬公司可來台發行寶島債，但並無開放中國大陸中央和地方政府來台發行國際債券，所以中國大陸排除在外，其他國家和地方政府包括港澳、無邦交國家都可來台發行國際債。