碩禾每股擬配現金股利5元 上櫃來新低

太陽能導電漿廠碩禾 (3691-TW) 今 (29) 日董事會通過，擬提撥資本公積每股配發現金股利 5 元，為上櫃以來新低，以今日收盤價 206.5 元計算，現金殖利率約 2.42%。雖然碩禾仍未公布去年財報，但法人預估，全年每股純益可能在 5 元上下，為近 9 年新低。

碩禾尚未公布去年財報，其去年第 4 季本業營運雖有回溫，但由於去年 11 月與杜邦簽約，取得太陽能導電漿相關專利非專屬授權，支付的授權費用將於第 4 季認列，法人認為，碩禾去年第 4 季獲利可能不如第 3 季。

碩禾 2009 年以來，全年每股稅後純益都有超過 12 元的水準，然而，碩禾去年前 3 季每股稅後純益僅為 3.95 元，法人預估，在第 4 季獲利表現不如第 3 季下，去年全年每股純益可能在 5 元上下，創近 9 年新低，也是歷史次低紀錄，僅次於 2008 年的 3.56 元。

碩禾董事會通過，擬提撥資本公積每股配發現金股利 5 元，為上櫃以來新低。

展望本季，碩禾表示，由於本季適逢淡季，加上冬天時間較長，使許多下游訂單拉貨延遲，營收表現可能不如去年第 4 季，但第 2 季中國市場需求增溫帶動下，營收將大幅優於第 1 季，也可望較去年第 4 季表現來得佳。