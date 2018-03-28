三大法人大賣136億元 內外資同步落跑 電金權值成提款機

台股今 (28) 日終場下跌 121.13 點，以 10865.66 點作收。三大法人部分，外資及陸資賣超 84.94 億元，外資自營商買超 1.04 億元，投信賣超 7.06 億元，自營商自行賣超 9.45 億元，自營商避險賣超 34.74 億元，合計三大法人賣超 136.2 億元。而權值股包含電子與金融股，成為外資主要調節標的。

期貨部分，三大法人也同步偏空，外資減碼多單 3828 口，淨部位多單降到 43066 口；投信加碼空單 762 口，淨部位空單來到 32665 口；自營商加碼空單 1219 口，淨部位空單來到 6782 口，合計三大法人減碼多單 5809 口，淨部位多單為 3619 口。

外資今天又轉賣超台股，電子及金融股成為主要賣超標的，其中金融股中信金、台新金、兆豐金、永豐金、新光金、國泰金、元大金、國票金等，均遭外資賣超。

電子股部分，半導體族群賣壓沉重，旺宏、南亞科、台積電、華邦電、日月光、強茂均遭外資調節，面板雙虎的友達與群創，也同遭外資賣超，另外蘋概股華通、欣興、鴻海、燿華、廣達、台達電、台光電等，也都難逃外資賣超。

ETF 部分，外資則是連 2 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 2 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資連續 3 天買超。

外資集中市場買超第 1 名為元大台灣 50 反 1，買超張數 12410 張，第 2 名富邦 VIX，買超 11518 張，第 3 名第一金，買超 5922 張，第 4 名頎邦，買超 4456 張，第 5 名至第 10 名分別為華新，買超 2784 張，國喬，買超 2313 張，至上，買超 2205 張，遠東新，買超 2179 張，潤泰全，買超 2014 張，優群，買超 1934 張。

外資集中市場賣超第 1 名是中信金，賣超 15841 張，第 2 名旺宏，賣超 11427 張，第 3 名台新金，賣超 8789 張，第 4 名長榮，賣超 7987 張，第 5 名南亞科，賣超 7788 張，第 6 到 10 名依序為，群創，賣超 7405 張，兆豐金，賣超 7380 張，台積電，賣超 7071 張，友達，賣超 5981 張，永豐金，賣超 5867 張。

法人表示，外資今天因應美股大跌而大賣台股，不過如果以大盤跌點跟外資賣超金額相比，外資賣超力道沒有想像中強勁，整體來看，在國際政經局勢飄忽不定的狀況，不管內資或外資，都只能隨時因應市況而應變，如果指數沒有跌破半年線，基本上先視盤勢為以盤代跌。