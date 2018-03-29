宏碁旗下宏星技術今股票公開發行生效 下月送件登錄興櫃

宏碁 (2353) 旗下發展 VR 虛擬實境裝置的子公司宏星宣布，向櫃買中心申報首次辦理股票公開發行，已於週四 (29 日) 生效，股票代號為 6681。登記生效後，宏星將於四月中旬送件申請興櫃掛牌，可望於四月至五月間獲准於興櫃市場交易。宏星辦理股票公開發行，發行股份種類為記名式普通股共 4821.8 萬股，每股面額新台幣 10 元整，發行股份金額為新台幣 4.82 億元。宏星副董事長高樹國表示，在公開發行生效後，接下來將按部就班朝上市方向前進。看好 VR 在企業及商用娛樂市場的發展潛力，宏星的 StarVR 解決方案專為高階商業應用量身打造，在研發階段即與客戶以及業界夥伴密切合作，StarVR 頭戴式顯示器更具有領先業界的超高解析度與 210 度超廣視角。



宏星的解決方案核心為專為企業及商用娛樂市場而打造的 StarVR 頂級虛擬實境頭戴式顯示器，搭載 5K 超高解析度及 210 度廣視角，提供遠優於家用虛擬實境裝置的高品質體驗。此款裝置搭載高速光學追蹤系統，可大範圍精準追蹤各種動作，為定點式娛樂 (Location-Based Entertainment) 營運商提供身歷其境的虛擬實境體驗。宏星的完整定點式娛樂解決方案包含高度客製化的硬體設計、現場施工、服務人員訓練及售後服務等。



宏星的定點式娛樂解決方案已獲多家業者採用，如去年初 IMAX 於美國洛杉磯及紐約等地設立的 IMAX VR 體驗中心、去年 12 月 SEGA 娛樂於日本東京 SEGA 遊戲中心設置之 StarVR 虛擬實境體驗區，以及本月 Emaar 娛樂於杜拜開幕之全球最大室內 VR 主題樂園 (VR Park)。



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