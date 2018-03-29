【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

上衝下洗，幸守 10800 整數關卡，季線得而復失!

今天台股開小低，盤中一度衝高挑戰 10900 整數關卡，但卻失敗，最高來到 10889 之後往下做下殺，所幸不破 10800 整數心理關卡，而關鍵的季線得而復失，中場在平盤附近做震盪，尾盤再度下殺，以小跌 19 點作收，收了一根帶上、下影線的小黑 K，指數依然在五日線、月線、季線之下，而今日震幅有 74 點之多，而目前五日線與月線呈現死亡交叉格局，上檔有五日線、十日線、月線、季線壓力，而下檔有半年線及年線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1163 億，與昨日相較相當，顯示投資人信心並無回復；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆今日盤面焦點:

台股類股呈現漲跌互見，其中水泥類股跌幅最重，達 0.8%，貿易百貨、光電、汽車、橡膠、金融、電腦設備、半導體、塑膠、其他電子、其他類等也均收黑。

至於上漲類股則以生醫最強，漲幅達 1.5%，電子零組件、電機機械、化學生一、電器電纜、食品、造紙、紡纖、資訊服務、玻陶、航運、建材營造、電子通路、化學、觀光、油電燃氣、通信網路等也均收紅。

電子權值股今天表現溫吞，其中台積電雖然在午盤過後一度翻紅，不過尾盤仍不敵賣壓湧現收黑；鴻海仍持續陷入 90 元大關保衛戰；至於股王大光更是虎頭蛇尾，早盤強勢領漲，但是中場隨即翻嘿，尾盤更以最低點 3315 元作收。

金融股則是遭到逆風吹襲，今天將舉行法說的新光金大跌逾 2%，國泰金也跌逾 1%，合庫金、永豐金、開發金、中信金、台新金、富邦金、元大金等也均收黑。

生技類股則是資金簇擁的主要方向，包括五鼎、杏輝、保瑞、達爾膚、雙美等均亮燈漲停，佐登 - KY、強生、鐿鈦、生華科、杏國、醫揚、金可 - KY、中化生、益得等漲幅也均超過 6%。。

風電概念股也強勢領漲，其中鋼構廠世紀鋼及中鋼構亮燈漲停，鑄件廠永冠 - KY、風電營運商上緯投控也均漲停，亞力、華城、台船、中興電漲幅也超過 4%。