全家推出「科技概念店」 打造零售創新舞台

全家 (5903) 今(29)日推出「科技概念店」，為「全家」數位轉型布局中具體展現，目的是打造一個平台更開放、店員更輕鬆、店舖更有趣的「全家」。全家便利商店董事長葉榮廷表示，新零售的布局，「全家」就在消費者的手上，意味著透過科技技術的加乘、流程改善及大數據的應用，為消費者打造虛實無藩籬的購物體驗，是「全家」數位轉型的終極目標。



葉榮廷指出，科技快速創新，將會帶來全新面貌的零售產業，「全家」希望積極運用新科技，對內外顧客提供加值服務。此次攜手 15 個跨產業合作夥伴，歷時一年多打造，將科技實際落地應用在店舖內，打造科技運用的原型 (Prototype) 店鋪，並期待廣納消費者回饋，讓「全家」成為一個跨領域、跨產業的開放平台。



台灣智慧型手機占人口總數近八成，普及率居於全球前茅，處於近乎人手一機的台灣，虛實界線漸趨模糊，進入數位科技時代，「全家」期待打破以往產業間界線，找出符合生活趨勢的最佳方案，提供消費者更具溫度的數位生活提案。



此次科技概念店，「全家」攜手富士通、台灣微軟股、和椿科技、DENSO 台灣電綜、SES imagotag 龍亭新技、BENQ 明基電通、香港商永道無線射頻標籤、澄果傳媒科技、凌暉科技、宅妝、池御、宇亮智能膜、龍昇釀造、LIFE8 米斯特國際企業、精藤等共 15 個跨科技、食品、工業等不同領域的合作單位，打造科技概念店成為創造新零售概念下的創新舞台，藉由此次跨界合作，將新興科技接地氣於店舖實際展示應用，為台灣零售通路未來創造更多可能性。



除了開啟外部跨界合作外，「全家」近年也積極布建新零售，不僅啟動現代化物流外，更串連科技應用，落實在店舖流程改造，同時深耕新會員經營策略，打造串連虛實通路、數據、會員的整合購物環境，體現新零售概念，步向「『全家』就在消費者的手上」的策略藍圖。



「全家」科技概念店著眼運用科技解決問題，提升內 (店員)、外(消費者) 部顧客的體驗，讓店員工作更輕鬆，消費者購物更聰明、有趣及效率。第一階段共導入 17 項科技設備測試，運用技術包括 IoT 物聯網、大數據、AI 人工智慧及 RFID 無線射頻、NFC 近場通訊、區塊鏈、映像通訊等。



在店員工作更輕鬆方面，科技概念店運用科技設備結合流程改造，透過數位轉型打造更友善、智能的店鋪，包括訂購、進貨、驗貨、陳列、店務管理分別以自動訂購、智能 EC 驗收、物流到店即時通、電子貨架標籤、IoT 設備監控等科技項目，大幅減輕店舖勞務負擔。



「全家」早自 2005 年起即攜手工研院打造網路型分散式能源管理系統，即為 IoT 設備監控系統的前身，顯見「全家」積極導入科技解決問題。此一系統透過將感應器安置在店內各項設備上，結合 IoT 運用，定時將溫度、電流、電壓等資訊上傳雲端，進行溫度控管以達品保之效外，將發展故障預警、自動派修，讓店舖無「後顧之憂」。



另一方面，大數據運用，濃縮 45 億筆海量交易資料，萃取影響店鋪訂購的指標，包括天氣、過去單店訂購及銷售數據，轉化為對店長的建議訂購系統，也在科技概念店開幕前夕，就已導入全店測試。



除了讓店員工作更有效率外，面對新商業科技的崛起，「全家」也提供消費者更聰明、有趣、效率的購物模式，透過 VR 虛擬商店、互動投影螢幕及大數據應用串連線上線下，進而在店舖內打造二樓商店，讓消費者在「全家」也能到線上其它商店逛街；互動投影螢幕則能針對消費者屬性投放適宜的商品，讓消費者看了喜歡可在店舖內透過網路即時下單，進一步打破線上線下藩籬。



負責本次科技概念測試店專案的「全家」資訊本部本部長簡維國表示，除此次發表的 17 項科技設施外，下半年還將導入自助結帳，結合支付工具，提供顧客更有效率的結帳選項，並分散營業高峰人流。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』