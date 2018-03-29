高雄銀去年EPS 0.47元 擬配發0.5元股利 強調慶富案陰霾已過去

高雄銀 (2836) 今日召開法說會，公布去年營運狀況，總經理王進安表示，高雄銀去年全年稅後淨利 4.52 億元，每股稅後盈餘 0.47 元，每股淨值 14.14 元。董事會決議發放每股現金股息 0.13 元、股票股利 0.37 元，共計 0.5 元。針對慶富案，王進安強調，之前雖受到影響，但經適當處理，目前已擺脫陰霾，今年將朝恢復正常軌道努力。高雄銀去年資本適足率提升至 10.61%，第一類資本比率提升至 8.45%，備抵呆帳覆蓋率 270.97%，逾放比率 0.51%，資產品質穩健。去年 3 月也完成 18 億元現金增資。今年 3 月國際信用評等公司惠譽也維持高雄銀長期、短期信用評等為「穩定」。



高雄銀說明，活期性存款方面，較 105 年同期成長 1.63%，主要是多了高雄市政府員工全面在高銀辦理薪資轉帳；外幣存款方面，則推出「多元外幣優利定存」等多項方案，加強吸收美元等外幣，也較去年同期成長 11.33%。外匯承作量方面，較前一年同期成長 23.12%；放款業務方面成長 0.38%。



王進安指出，今年高雄銀在組織方面也有所調整，成立金融市場營運處、財務會計處及營運管理處，要強化財務操作、會計單位獨立暨加強對分行通路的督導與管理，並納入兩家保代子公司，成立保險代理部，滿足客戶資產配置的保險規劃需求。



另外，高雄銀表示，未來也將持續配合市政，支持在地企業，活絡在地金融，王進安說，跟市府合作辦理的新草衙土地讓售業務，原預計 5 年內申購完畢，但目前已達 92% 申購率，預計 3 年內就可完成。



不僅如此，王進安說，高雄銀也將持續加強招攬美元存款作後盾，積極爭取國際聯貸，提升外幣放款比重，增加利率較高的外幣債券部位，調整獲利結構。



受各界關注的慶富案，王進安強調，慶富案陰霾都過去了，目前營運已步入正軌，接下來將朝穩定目標方向前進，精進各項方案，並將努力爭取中小企業、創意產業及綠能產業等業務，優化資產負債配置。



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