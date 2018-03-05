全家推超商首見金流服務 可望搶下更多超商取貨量

看好 C2C 電商市場背後寄取件商機成長力，連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (5) 日宣布瞄準個人賣家需求推出「店到店取貨付款金流服務」，創超商業先例，預期新服務推出後，全家將可搶下更多超商取貨的貨量，藉此提升物流收入。

全家「店到店取貨付款」金流服務上線價為 75 元，已包含店到店運費 60 元，賣家於全家寄件時設定好收款金融帳戶，即可在買家取貨付款後透過全家的系統取得款項，無須再受限過去超商取貨付款僅提供給 B2C2C 平台的限制。

個人賣家銷售商品多半是到蝦皮、商店街、露天拍賣和 Yahoo 奇摩拍賣等 B2C2C 平台上架銷售，但全家觀察到有越來越多小型商家和個人賣家透過開設 FB 粉絲團或是到 PTT 論壇銷售商品，藉此經營個人的平台。

然而，個人平台無法提供超商取貨付款服務，買賣雙方必須議定交易方式，買家需花費時間轉帳匯款，並額外負擔手續費，賣方則需承擔商品寄送後是否可收到款項的風險，因此，全家這次推出的全新金流服務，對於賣家而言相當便利，可望在個人電商平台竄起的電商趨勢下分得一市場大餅，

全家 E-Retail 事業部部長陳菀揚進一步說明，全家店到店取貨付款服務，擁有三大特色，(1) 免綁定電商交易平台，買賣雙方在一般社群平台議定商品價格，寄件時即可至店舖使用「店到店取貨付款」服務；(2) 相較其他物流業者，賣家享受代收貨款服務免加入會員、簽約，只要有金融機構帳號即可在店舖設定收款；(3) 買家不需再另外匯款轉帳，在店舖取貨就可同步付款，省下匯款手續費。