VHQ現增募集完成 Q2完成收購木星時代7成股權

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803-TW) 以每股 141.78 元認購價辦理 5220 萬股現增，該公司今 (29) 日宣布，現增股款完成募集，共募得 7.4 億元資金，預定新股將於 4 月 2 日上櫃交易，此次現增主要用於收購中國一線影視公司北京木星時代 7 成股權，收購計劃最快第 2 季完成。

木星時代以劇本開發撰寫、創意策劃與前期規劃統包等業務為主，而 VHQ 是以影像後製特效與場景設計模擬見長，VHQ 表示，收購木星時代有助 VHQ 發展從前期設計至後製特效的一站式影像業務。

除向上游擴展，VHQ 指出，木星時代以電視劇與電影為主，收購後將使 VHQ 跨足電視劇並增加電影後製業務，另一方面，未來 VHQ 將直接參與電影與電視劇的前期劇本構思及概念設計，並取得大部分作品的後製特效業務，提高後製特效業務量與訂單能見度。

VHQ 目前北京電影特效團隊共 450 人，今年預計中國影像後製團隊將擴張至 600 人，2020 年可望再增加至千人的製作團隊。VHQ 表示，今年隨股權收購案完成，網路劇與電視劇的後製業務可望有樂觀的成長。

法人預估，VHQ 轉投資木星時代的收益認列，最快可望於第 2 季貢獻，而以木星時代去年淨利達 3000 萬至 4000 萬人民幣的獲利表現來看，VHQ 認列其收益後，今年營運表現可望水漲船高。

VHQ-KY 日 K 線圖



