〈超商首創金流服務〉全家服務再進化 競爭同業不擔心受影響

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (5) 日宣布推出「店到店取貨付款金流服務」，可能衝擊到其他超商同業的取貨量和 B2B2C 的平台業者，對此，相關業者回應，網購平台不僅僅提供金流服務，因此不至於會有明顯影響，統一超 (2912-TW) 則強調，目前全台店數最多，仍有便利取貨的優勢。

全家觀察近年網購消費趨勢，除了 B2C、B2B2C 等大型電商平台交易模式，社群平台出現各式買賣交易社團，也成為消費者偏好購物管道之一，但不同於大型電商平台，買賣雙方在議定商品交易價格後，買家需花費時間轉帳匯款，並額外負擔手續費，賣方也需承擔商品寄送後，是否可收到款項的風險，因此，全家這次推出此項新服務，將能藉此搶攻超商店取付款尚未服務到的客群。

至於此項新服務是否對 B2C2C 網購業者造成衝擊，是否部分賣家將不再需要透過平台提供的服務，來滿足消費者對超商取貨付款的需求。對此，相關業者如商店街 (4965-TW) 回應，平台提供賣家端的服務不僅限金流，還包括訂單管理、訂單分析和客戶關係管理等服務，因此，會選擇 B2B2C 的賣家不只是考量金流服務，還有其他廣泛的服務，不至於有明顯影響。

國內除商店街外，有相同 B2C2C 營運模式較大者還包括 Yahoo 奇摩拍賣、蝦皮購物和露天拍賣等。

超商龍頭 7-ELEVEN 回應，7-ELEVEN 全台門市多達 5000 多個，具備據點便利取貨的優勢，再加上後端物流中心、2 大先進自動環狀理貨系統與機動性的人力、車輛調配，去年服務件數年成長超過 60%，顯示消費者於 7-ELEVEN 進行超商取貨的需求高。

若單看全家的此項服務，即便對個人賣家來說會是一個更便利也降低風險的作法，但上線優惠價 75 元較過去店到店運費 60 元更貴，且不排除價格還會再上調，也就是說，買家雖然省下匯款手續費，但買賣雙方其中一方還須負擔 15 元，且未來甚至可能更高的金流服務費用。

另一方面，全家此金流服務有 5000 元的付款上限，初期買家帳款入帳到賣家帳戶的時間會在 6-10 天，並非即時匯入，整體來看，能吸引到多少賣家使用，仍有待觀察。