【華冠投顧】離岸風電大行情、生技輪動拉線型

鍾騏遠 分析師

受到美國費城半導體出現大幅度拉回，台股回測季線之下，支撐退守到半年線，由於半年線的扣抵在低檔區停留不久，若下周台股無法站回季線之上，那麼後續將沿半年線震盪整理。而此次美股費城半導體指數出現大幅度的拉回，半導體科技類股勢必需要一段時間來整理。因此，短時間之內，半導體、科技類股將維持區間震盪，除非個股具有轉機題材或低基期，否則股價不耐久盤。由於美股主要領跌的個股為 FAANG，因此台股後續仍須小心慎謹，留意技術線型支撐。

本周最強的族群無疑是離岸風電類股，(3708)上緯投控今天再攻漲停，帶動 (1589) 永冠 KY、(2208)台船、(1519)華城、(9958)世紀鋼，紛紛出現漲停的表現。由於離岸風電的標案已吸引國際大廠來台簽訂 MOU 契約，可見後續仍有機會表現。另外，生技類股今天持續創高，不過有部份個股都出現拉回整理，包括 (4137) 麗豐 KY、(1786)科妍，而接棒向上的個股還有 (4728) 雙美、(6523)達爾膚、以及指標股 (8436) 大江，題材方向將有機會持續發燒！

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