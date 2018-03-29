【華冠投顧】賴昇楷:外資壓指數、內資守的住 業績題材股自有一片天

今天 OTC 指數 + 0.69% 依舊強勢，高點 155.08 續創本周新高，不過大盤表現略遜於亞股，使得連日來「台股強於亞股、OTC 強於大盤」的兩大慣性受到部分干擾，這點明顯是受到摩台期結算刻意壓指數影響，因為現貨回檔根本無量且台指期逆價差大幅收斂，因此「內資沒落跑、多頭沒變心」看法不變。下周二前盤勢容易遭遇長假前賣壓而顯得震盪，然而時序上也漸漸接近 4 月初公布三月營收與第一季財報陸續出爐，"業績題材股" 勢必成為大咖競逐焦點，須趁盤勢震盪時領先鎖定才易搭上順風車。

近期生技類股出現輪漲態勢，人工關節廠 4129 聯合、製藥廠 4105 東洋、新藥廠 4162 智擎、4107 邦特具有轉強契機，其中 4107 邦特是血液透析相關耗材製造商，主要產品為血液迴路管類與體內導管等，去年稅後賺 4.39 元，今年累計前 2 月營收 2.4 億 (年增率 16.07%)，公司菲律賓廠產能陸續開出加速拓展東南亞市場，今年業績將持續成長 10% 以上。

持續看好的被動元件又傳 "漲聲"，台資厚聲集團今年第二度調漲晶片電阻報價，漲價效應將在 Q2 顯現，利多激勵 2327 國巨 + 6% 再創歷史新高 525 元，3624 光頡 + 7.7% 站上所有均線。

連接器績優廠《3533 嘉澤》今天盤中 + 4.9% 再創年後新高 224.5，子公司嘉基是全球唯二獲得英特爾認證之 Thunderbolt 傳輸線廠，受惠英特爾今年開始在 CPU 中內建高速傳輸介面 Thunderbolt3 控制器，並且開放免費授權，將大幅提升在 PC、NB 及伺服器的滲透率，這部份會是公司今年業績成長一大動能。

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