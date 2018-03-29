京東剛上調運費 蘇寧易購随即宣布基礎運費3年不漲價

行業巨頭間的“喊話”，往往會暴露出行業的痛點。3月28日，在蘇寧易購418電器購物節上，蘇寧易購總裁侯恩龍宣布，蘇寧物流基礎運費將保持5元，3年不漲價。而就在一個多月前，京東剛剛上調了運費。

《每日經濟新聞》記者注意到，快遞運費上調并非京東一家，去年“雙11”前後，“通達系”中就有快遞企業進行運費調整，順豐2017年的票均收入也有所回升。快遞物流咨詢網首席顧問徐勇告訴記者，快遞價格随着成本變化調整是市場規律，從目前的行業發展現狀來看，未來快遞價格整體上漲是有可能的。

承諾“運費不漲價”的底氣

“物流基礎運費將保持5元，3年不漲價。用戶體驗是蘇寧的頭等大事，蘇寧有能力用低成本給用戶最好的體驗。”蘇寧易購總裁侯恩龍說。在蘇寧易購418電器購物節現場，侯恩龍多次提到此前京東運費漲價，并表示這一做法是對消費者的無視。

2月14日，京東公布了新的運費體系，此次運費體系的修改與購買商品當中是否有圖書類商品、是否在特定城市有關。如果購買的自營商品不符合條件，運費則由原來的6元上升到15元，這一規則應用于所有用戶。

京東上調運費後，一時間引起業界和消費者強烈反響。3月1日，蘇寧物流集團常務副總裁姚凱在其微頭條上表示，蘇寧物流基礎運費仍然保持在5元不漲價，準時達服務從即日起實行為期一月的免運費優惠，一天6大時間段，約什麽時間到就什麽時間到。如今蘇寧易購宣布基礎運費3年不漲價，顯然是履行此前的承諾。

對于京東運費漲價，此前有分析認為，近幾年京東與淘寶大舉進軍農村電商，相應的物流成本也在不斷增加。特别是在廣闊的農村區域，京東自營物流上的投入遠高于使用社會化物流的淘寶。

而對于蘇寧易購基礎運費3年不漲價這一舉動，徐勇對《每日經濟新聞》記者表示，在目前蘇寧自營物流量不算很大時，保持原價是可以的。“這部分業務因不漲價，而多出來的成本蘇寧可能會用其商品銷售利潤來補。”徐勇說。

其實，蘇寧與京東之間“積怨已久”。天天快遞于去年初以42.5億元被蘇寧物流收購，而阿裡是蘇寧的第二大股東，京東物流與蘇寧物流存在直接競争關系。

2017年7月20日，京東宣布暫停天天快遞服務，随後天天向國家郵政局投訴。京東官方將原因歸結于：“(天天)服務質量和用戶滿意度得分較低。”雙方就此事展開了多輪“對戰”。

截至目前，蘇寧在全國範圍内擁有8大全國物流中心、47個區域物流中心、60個平行倉、4000家門店倉，形成一張覆蓋全國極具張力的倉儲網。而截至去年9月底，蘇寧物流及天天快遞擁有倉儲及相關配套總面積686萬平方米，配送網絡覆蓋全國2866個區縣，

成本上漲或緻行業運費微漲

事實上，物流價格上漲在2017年“雙11”前就有所表現。2017年10月前後，中通快遞、韻達速遞相繼宣布調整快遞運費;而順豐去年客單價也有所上漲。數據顯示，2017年順豐的票均收入有所回升，達到23.14元。而2014年至2016年順豐快遞業務的票均收入分别為23.61元、23.83元和22.15元，總體來看，順豐的票均收入遠高于行業12～14元的平均水平。此外，順豐也表示從今年3月7日起在部分城市的上門收件服務試行收取住宅服務費。

對于運費漲價原因，這幾家快遞公司都表示受運輸成本增加、人工成本提升、原材料價格上漲等多種因素影響。

而在這些成本中，人力成本漲價迅速是企業一緻認為的最大因素;其次是原材料成本。記者從業内了解到，受原輔材料價格攀升、供給減少、環保監管等影響，近期瓦楞紙等包裝用紙價格同比上漲了一倍多，一個紙箱售價因此漲價0.2～0.5元不等。

成本上升導緻快遞企業利潤下滑。公開數據顯示，從2007年到2017年，國内快遞行業平均單價已從28元降到13元左右。據中金公司的數據顯示，由于激烈競争，快遞行業毛利率已經從2007年的30%下滑到目前的5%。

在業内人士看來，快遞費用的調整重點還是在于企業能否盈利。“漲價與不漲價其實都是有合理性的，主要看企業能否承受成本的上漲。”徐勇表示，此前因為快遞行業價格戰導緻快遞價格不合理，而目前幾大快遞企業相繼上市，對利潤的敏感度提高，這就使得快遞企業有意于提高快遞價格。

但總體而言，徐勇認為，受通脹增大、“用工難”和“招工難”三重壓力影響，快遞價格今年將小幅上調，部分快遞企業的價格將會上調10%至20%。

同時，徐勇表示，相較于“通達系”這種快遞企業，蘇寧除了物流還擁有銷售體系，這就讓蘇寧有了更多利潤源，即使物流成本大一些，也能有所補充。

來源：每日經濟新聞

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