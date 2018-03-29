台股盤中—電子權值股疲弱 摩台指結算前多頭力守季線

受美股四大指數均走跌影響，台股今 (29) 日小跌開出，在蘋概三雄等電子權值股表現疲弱下，指數翻紅後受到上檔 5 日線壓力影響，再度由紅翻黑，在電子與半導體族群持續弱勢，不過生技與風電族群受惠政策利多而強勢表態，摩台指結算前，多方力守季線支撐。

台股指數今日下跌 10 點、以 10855.66 點開出，盤中最低來到 10815.46 點，最高為 10885.6 點；櫃買市場今日以 153.26 點開出後持續向上走高，盤中最高來到 155.08 點，最低為開盤的 153.26 點。

蘋概三雄今日均在平盤上下區間震盪，台積電開盤表現疲弱，並在平盤下遊走，盤中翻紅小漲 0.2%、來到 245.5 元；大立光則是開高後紅翻黑，來到 3340 元；鴻海盤中也上漲約 0.2%、來到 90.3 元。

受惠漲價題材激勵，被動元件族群今日股價表現續強，國巨盤中上漲約 3%，禾伸堂也在市場需求偏緊與新產能陸續開出等利多推升下，盤中上漲逾 2.5%。

生技族群在近期陸續傳出獲美國 FDA 上市核准等利多激勵下勁揚，杏輝開盤不久即直奔漲停價 23.8 元鎖住，健喬、懷特也有超過 5% 的漲幅，濟生上漲逾 4%，邦特與葡萄王漲幅約 3%。

葡萄王相關權證。資料來源：鉅亨網整理

離岸風電風場遴選將於 4 月出爐，風電族群受惠遴選題材股價攀揚，上緯投控開盤不久就強攻漲停價 117 元，創 1 年半以來新高價；永冠 - KY 也不遑多讓，同樣亮燈漲停，站上波段新高 86 元；世紀鋼大漲約 8%，台船也有超過 7% 的漲幅。

以族群來看，生醫指數表現最亮眼，上漲近 2%，表現最弱勢的為橡膠與水泥相關類股，下挫逾 0.8%；櫃買市場也同樣是生醫指數最強勢、上漲約 2.3%，盤面走弱的僅觀光、其電與化工等族群。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，美股周三 4 大指數均跌破半年線，台股仍能守住半年線，最大的原因在於今天適逢摩台指結倉，而外資握有多單，才讓台股得以成為亞股中表現最為強勢者；短期盤勢仍未脫區間震盪整理格局，有機會回測 10510 點半年線。