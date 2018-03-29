商務部談中美貿易摩擦：望美懸崖勒馬 否則奉陪到底

商務部新聞發言人高峰今日表示，對中國産品征稅，這是公然違反世貿組織規則，把多邊貿易體制完全抛在腦後，是對多邊規則的蔑視和踐踏。他強調，中方將采取一切适當的措施，堅決捍衛國家和人民的利益。希望美方懸崖勒馬，否則將奉陪到底。

商務部今日上午召開例行發布會，針對在美國總統特朗普宣布對華600億美元商品征收關稅和限制中國企業赴美投資所帶來的影響，高峰強調，中方有底氣、有信心應對任何貿易投資保護主義的做法。

高峰以一組數字解釋稱，2017年，中國的對外貿易貨物貿易總額超過了4.1萬億美元，其中對美貨物進出口超過5800億美元，占到中國對外貿易總額的14.1%;中國的對外非金融類直接投資1200億美元，其中對美投資78億美元，占到總額的6.5%。“中方有底氣、有信心應對任何貿易投資保護主義的做法。”

高峰進一步指出，美方的行徑開啓了非常惡劣的先例，對中國産品征稅，這是公然違反世貿組織規則，把多邊貿易體制完全抛在腦後，是對多邊規則的蔑視和踐踏。美方的惡劣行徑，還可能會引發貿易保護主義的連鎖反應，使本已複蘇的全球經濟再次蒙上陰影。同時，美方的征稅舉措還會使美國國内的原材料和消費品的價格上漲，影響美國的制造業和消費者，最終傷害的是美國人民的福祉。美國部分業界和民衆也表達了反對美方舉措的呼聲。

高峰最後強調，中方將采取一切适當的措施，堅決捍衛國家和人民的利益。希望美方懸崖勒馬，否則中方將奉陪到底。

美國總統特朗普本月22日宣布將對中國進口商品征收高額關稅。此前有報道顯示，2018年以來，從對進口光伏産品和大型洗衣機設限，到對進口鋼鐵和鋁産品征稅，再到公布301調查結果，宣布對進口自中國約600億美元商品征收高額關稅，美國對華貿易保護主義措施變本加厲。

來源：中國新聞網

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