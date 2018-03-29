麥達斯控股-S(01021-HK)：并無票據持有人有關提早贖回003系列票據

麥達斯控股-S(01021-HK)公布，根據日期為2017年12月12日的公告及公司與票據持有人于2017年11月21日簽訂的協議書，公司應于2018年3月22日悉數提早贖回于2017年到期(已經持有人同意延長至2018年)的3000萬美元7.00 厘票據(ISIN: XS1525644735)(003系列票據)。

于本公告日期，公司并無接獲票據持有人有關提早贖回003系列票據的任何豁免或其他同意。此外，盡管公司為于2018年3月22日贖回003系列票據而指示吉林麥達斯鋁業有限公司及吉林麥達斯輕合金有限公司匯款到新加坡辦事處，公司并無就贖回003系列票據收到任何款項。

為了在銀行确認現金結餘，獨立非執行董事徐衛東博士須獲委任為吉林麥達斯及吉林麥達斯投資有限公司吉林麥達斯投資的法定代表人。吉林麥達斯及吉林麥達斯投資于2017年12月31日的主要賬目中未經審核現金結餘分别為人民币4.65億元及人民币4210萬元。在全面獲委任為法定代表人前，徐衛東博士到銀行檢查現金結餘的要求將不予受理。

雖然徐衛東博士已是吉林麥達斯輕合金的法定代表人，但當地員工不配合。吉林麥達斯輕合金于2017年12月31日的主要賬目中未經審核現金結餘分别為人民币3.34億元。

由公司三名獨立非執行董事組成的審計委員會, 已經敦促執行主席陳維平先生勸說當地員工合作。當當地員工願意合作及徐衛東博士成為吉林麥達斯及吉林麥達斯投資的法定代表人後，獨立非執行董事將到中國的銀行進行現金确認。

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