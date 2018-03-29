美系客戶加碼釋單＋中國客戶Q2出貨，濱川今年營收拼新高、獲利翻倍

【財訊快報／王宜弘報導】受惠美系客戶釋出訂單，金屬機殼廠濱川 (1569) 近年營運大躍進，去年 EPS 達 2.61 元，創六年新高紀錄。台系券商預估，因美系客戶金屬機殼從高階筆電擴大至中階筆電，釋單續增，加上新客戶進場，今年營收逐季成長，EPS 約 4.91 元。因應持續擴張的資本支出，濱川近日公告今年將配息 0.6 元，發放率 23%，殖利率僅逾 1.5%。受今年營運展望佳，法人看好激勵，該股週三 (28 日) 逆勢上漲 2.82%，收 38.35 元。



濱川上季營收 10.69 億元創高，但人工費用提升，加上匯損逾 2 千萬元，稅後為 0.71 億元，季增 4.4%，年減 22%，低於預期，EPS0.7 元。全年營收 35.92 億元，年增 26%，毛利率增至 22.56%，稅後 2.63 億元，創歷史新高，年增 44.5%，EPS2.61 元，為 6 年新高。



法人指出，該公司今年美系客戶金屬機殼應用將從高階機種延伸到中階機種，因此釋單擴大，加上中國客戶第二季開始出貨，以及下半年還有 1-2 家新客戶加入，今年資本支出仍將達 5-6 億元，加上塑膠件業務減少出貨，有利毛利率提升，預估今年濱川金屬機殼占比將超過 70%，業績逐季成長，全年營收上探逾 43 億元，年增 2 成，稅後逾 5.5 億元，年增逾倍，EPS 估 4.91 元，其中，首季偏淡，業績估逾 8.7 億元，第二季重回 10 億大關。



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