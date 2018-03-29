【異動股】國産軟件板塊活躍走強 超圖軟件(300036-CN)等多股漲停

今日早盤，國産軟件板塊活躍走強，截止發稿，超圖軟件(300036-CN)漲停報19.64元，博思軟件(300525-CN)漲停報51.54元，金橋信息(603918-CN)漲停報17.03元，彩訊股份(300634-CN)漲停報15.11元，榕基軟件(002474-CN)漲7.7%報9.79元，綠盟科技(300369-CN)，鼎捷軟件(300378-CN)，漢得信息(300170-CN)大漲逾6%，天源迪科(300047-CN)、美亞柏科(300188-CN)、賽意信息(300687-CN)等股均漲超5%。

消息面上，近期，雲計算開源産業大會在北京舉行，為推動信息化和軟件服務業平穩健康發展，2018年，工信部信軟司將從組織建設、标準體系、重點标準、推進國際化進程、開展應用示範、培育團體标準、實施動態管理等七個方面推進信息化和軟件服務業标準化工作，將推動中國雲計算開源事業實現新的發展，為網絡強國、制造強國戰略的實施作出更大的貢獻。

工信部將推動一批方法類、工具類兩化融合關鍵國家标準立項。指導制定《信息物理系統 術語和概述》、《信息物理系統 參考體系結構》、《工業互聯網平台接口模型》、《工業互聯網平台應用管理接口要求》、《工業互聯網平台安全防護要求》等國家标準草案。進一步引導規範工業信息安全國家标準制修訂。加快《信息安全技術 工業控制系統信息安全防護能力評價方法》等重點标準研制。開展工業互聯網安全标準研究。修訂發布《大數據标準化白皮書》，組織開展數據管理能力成熟度、數據質量、數據安全、數據開放共享和數據交易等方面國家标準的立項和研制工作。持續推進雲計算和區塊鏈等領域标準研制工作。圍繞企業上雲以及雲服務測評等重點工作，進一步加強雲計算開源标準研究工作。

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