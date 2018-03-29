【異動股】物聯網概念股表現強勢 華中數控(300161-CN)等5股漲停

今日早盤，物聯網概念股表現強勢，截止發稿，華中數控(300161-CN)漲停報16.87元，森霸股份(300701-CN)封漲停板報39.80元，新天科技(300259-CN)封漲停板報11.15元，瑞斯康達(603803-CN)漲停報17.85元，創維數字(000810-CN)漲停報8.43元，榕基軟件(002474-CN)漲8.14%報9.83元，盈趣科技(002925-CN)、星宇股份(601799-CN)大漲6%，佳訊飛鴻(300213-CN)、威星智能(002849-CN)、光環新網(300383-CN)等股均上漲逾4%。

消息面上，3月28日，阿里巴巴集團資深副總裁、阿里雲總裁胡曉明在2018雲栖大會深圳峰會上宣布，阿里巴巴將全面進軍物聯網領域，IoT(InternetofThings，物聯網)是阿里巴巴集團繼電商、金融、物流、雲計算後新的主賽道。胡曉明表示，阿里雲IoT的定位是物聯網基礎設施的搭建者，阿里雲計劃在未來5年内連接100億台設備。華中數控 (300161 )曾與阿里雲簽訂了《智能制造新模式框架合作協議》，雙方將在雲計算、大數據、物聯網等領域開展合作。

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