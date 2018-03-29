【大行報告】交銀降華晨(01114-HK)盈測 再削目標價至23.5元

交銀國際指出華晨中國(01114-HK)去年收入及淨利潤分別上升3.5%及18.8%，若撇除對華頌的7億元人民幣撇賬，華晨去年利潤增長達到37.9%，其中來自華晨寶馬的貢獻達到52.38億元人民幣，與華晨寶馬去年銷售增加24.7%有關。惟交銀指出去年華晨寶馬盈利增長不及預期，又指出5系付運量下跌15.7%，以及3系及X1 SUV分別上升27.4%及66.3%。交銀引述華晨管理層預期，華晨寶馬今年銷量增幅達20%以上。

交銀又指出在今年2月份華晨零售銷量增加20%，與旗下核心產品有強勁需求有關，可是批發令運量卻下跌8%，與5系的528Li停產有關，可是525Li卻需要時間來增加銷量，又預料525Li有機會減價4至5%。

交銀又預期華晨寶馬在5系產品，以及在2018年下半年推出的X3型號帶動，全年銷量可以錄得增長。惟隨著內地奢侈汽車品牌之間競爭加劇，會對華晨寶馬的產品帶來減價壓力，並月將華晨在今﹑明兩年盈利預測下調13.2%及20.4%。該行維持予華晨「買入」評級，目標價降至23.5元。

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