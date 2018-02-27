虹揚-KY二極體報價已調漲 漲幅7-10%

二極體廠虹揚 - KY(6573-TW) 搶入車用市場效益逐漸浮現，今年 1 月開始已有營收貢獻，公司也設定目標，希望 2020 年營收比重可達 10%；而近期由於上游原物料與晶圓廠雙重漲價，因此公司也針對低毛利與電源供應器相關產品漲價，漲幅約 7-10%。

虹揚 - KY 預期今年車用產品營收，全年估可達 5000 萬元，約佔全年營收比重 2%。

虹揚 - KY 目前的車用整流元件已陸續獲得美國及韓國車廠認證，另外也已開始使用在印度本田 (HONDA)、福特 (Ford) 及雷諾 (Renault) 的 LED 尾燈，虹揚 - KY 期許，2020 年車用二極體營收佔比能達 10%。

因應上游原物料以及晶圓廠雙重漲價，虹揚 - KY 直言，已針對客戶報價進行調漲，目前主要鎖定低毛利及電源供應器相關產品漲價，平均漲幅約 7-10%。

虹揚 - KY 表示，今年的營運規劃，就是要全力拓展車載用電子裝置與電動車充電裝置等市場，其中去年底收購的台灣玻封電子，今年 1 月 2 日已經完成 70% 股權收購並交割，該公司產品就是車用二極體，加上有晶圓製程，有利公司進軍車用市場。

對於 2 月營收，虹揚 - KY 表示，主要還是因為有農曆春節工作天數較少的影響，另外 1 月也出現部分提前拉貨效應，接下來 3 月訂單能見度樂觀，公司正在全力調整產線人力，讓產能能回復到高峰狀態，以因應客戶訂單。