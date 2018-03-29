電動車需求夯 美琪瑪去年EPS 2.77元 創近13年新高

鈷系列化工廠美琪瑪 (4721-TW) 今 (29) 日公布去年財報，去年全年合併營收達 42.28 億元，改寫歷史新高，毛利率與營益率均較 2016 年衰退，但稅後純益年增逾 4 成、達 2.08 億元，每股稅後純益 2.77 元，均創近 13 年新高。

美琪瑪去年合併營收 42.28 億元，年增 79.74%，毛利率 7.43%，年減 2.89 個百分點，營益率 4.81%，年減 0.76 個百分點；稅後純益 2.08 億元，年增 46.63%，每股稅後純益 2.77 元。

美琪瑪去年受惠電動車市場成長，對動力電池材料需求熱絡，美琪瑪出貨量也大幅成長，近 2 年正極材料原料鈷、鎳營收占比，已由 2015 年的 53% 成長至 58%，帶動去年全年營收創新猷。

美琪瑪去年第 4 季合併營收 12.71 億元，季增 0.63%，年增 98.02%，毛利率 4.83%，季減 0.67 個百分點，年減 98.02 個百分點，營益率 2.54%，季減 2.96 個百分點，年減 2.97 個百分點；稅後純益 4012 萬元，季減 37.58%，年減 18.03%，每股稅後純益 0.53 元。

美琪瑪董事會先前已決議擬每股配發現金股利 2.4 元，創近 13 年來配息新高，配息率約 86.64%。

美琪瑪去年電池材料出貨量超過 1.6 萬噸、達到近 1.7 萬噸，今年預期出貨將超越去年，以目前鋰電池需求持續熱絡來看，今年營收有機會再改寫新猷。