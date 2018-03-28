H&M庫存高至18%水位！消費者可上官網撿便宜

知名服飾品牌 H＆M (HMB-SS) 正處於大規模清倉銷售中。

在其官網上，以及在許多實體商店中，可以找到像 6 美元的背心降價至 3 美元、20 美元的緊身牛仔褲降價到 13 美元等折扣、及 15 美元的脫肩斑馬條紋連衣裙折扣後至 4 美元。

已經大眾價的 H＆M 大幅下降售價也表示該公司面臨問題的跡象 - 同時，也可預測到在未來幾個月還會有更多的降價情況。

H&M 服飾大打折扣 / 圖：H&M 官網

瑞典的快時尚品牌 H&M 出現的問題已持續了一段時間。它承認設立太多分店、並且其網路商城上線過慢、面臨著年輕、速度更快、精通數位平台的競爭對手，如 ASOS 和 Boohoo 等。雖然 H&M 提倡快速時尚，但如今的速度並不像以往的快。

H&M 仍在亞洲的工廠中提前生產其大部份服飾，然後運往美國和歐洲的主要市場，而不是追隨 Zara 的領先腳步，將更多產品放在離家較近的地方生產。

同時，H&M 「未來審美」並不是強項，預測未來的服裝趨勢並不太準，導致庫存慢慢堆積至 40 億美元。

據 H&M 最新的財務報告顯示，通過大規模清倉銷售還是無法刪減過多的庫存。此外，歐洲今年二月份異常的寒冷，使消費者不願購買春季服裝，降低利潤。在最近一個季度，H＆M 與去年同期相比，利潤下降了 61%。股價也下滑至 2005 年以來的最低點。

H&M 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

為了轉虧為盈，H&M 希望能夠最減少降價幅度，但這個願望可能要到下半年才能成功，預計 2019 年可把庫存量下調至營收的 12% 至 14%。這季的庫存水位在銷量的 18%。43 歲、家族企業繼承人兼執行長 Karl-Johan Persson 週二（27 日）提道，去年把產品種類減少導致了公司虧損。

巴克萊 Barclays (BCS-US) 分析師 Alvira Rao 認為接下來的 12 至 18 個月將會是挑戰。

為了清貨，今年 1 月開始，H&M 宣布推出名為 Afound 的折扣市集。第一間店將在瑞典開業，而網站即將推出，看來，H&M 還是未學到教訓。