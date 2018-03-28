中電信(00728-HK)﹕有研究回歸A股

內地政府要求電訊公司需要對數據流量服務進行降費提速。中國電信(00728-HK)董事長兼首席執行官楊杰指出，在過去數年公司一直有實施降費提速，在去年流量費用已下降了53%，今年則預期降費幅度不低於30%。他又指出公司是有研究回歸A股，惟目前尚未有回歸A股的時間表。

被問及當流量費用下降1%時，對公司帶來多大影響時，執行副總裁高同慶指出去年降費53%後，刺激數據流量使用量增加了1.8倍，而這1.8倍的流量使用量增長，卻促使變入增加了33%，可以按此思路作思考。

今年中電信在4G服務用戶增長目標為6000萬戶。被問及行業內會否爆發減價戰時，楊杰直言絕對不爆發減價戰是不可能，但他相信行業內各方會致力維持行業健康發展。

今年中電信固網寬頻服務用戶數目增加目標為1000萬戶，被問及目標會否太保守時，總裁兼首席營運官劉愛力指出去年公司新增的固網寬頻用戶同為1000萬戶左右，有信心可以達標，又指出受到行業競爭影響，所以固網寬頻服務的每月每月平均收入受壓力，惟他指出在用戶數目保持增長情況，每月每月平均收入亦屬正常。楊杰則補充會透過服務質素與對手競爭。

此外就有關鐵塔公司上市的計劃，仍有待公布。而今年中電信的750億元人民幣的資本開支，並不包括對5G的投入，預料今年會在內地12個城市對5G進行試商用，而有關5G的標準相信會在明年中落實，並在2020年後才為投資高峰。

文﹕張偉倫

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