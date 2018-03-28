jpp-KY去年每股賺5.29元 聚焦三大領域今年業績可望再成長

jpp-KY 經寶精密 (5284) 下午召開業績說明會，去年每股盈餘 5.29 元，預計將配發 3.2 元股息，現金殖利率為 5%，總經理鍾國松指出，今年聚焦在航太新廠、機電整合與泰國 4.0 新商機三大領域，航太新廠第三季建置完成，而機電整合則發展新應用，配今年可繳出更好成績。經寶公布 2017 年營收為 12.74 億元，年增 7.68%，雖然受到部分匯損、原物料成本的影響，但是在公司積極改善生產流程、關鍵製程導入工業 4.0 及大數據應用下，毛利率從前年 32.1% 成長到 35.6%，淨利率提高到 16.06%，稅後純益 2.05 億元，與前年相當，每股盈餘為 5.29 元。



經寶日前董事會敲定每股擬配發現金股利 3.2 元，盈餘配發率為 60.5%，以今日收盤價 63.6 元計算，殖利率約 5%。



業務方面，鍾國松表示，經寶目前已完成 B2B(下料到折彎) 的自動化產線，並且更換全新的 ERP 系統以及自主開發的經寶 4.0 整合系統，開始工廠大數據的建置，並且持續在自動化製程的自主開發應用，預期將在今年導入沖壓製程的自動化。除此之外，經寶也積極規畫員工的生涯發展及教育訓練，配合資訊科技，提升當地基層勞工的工作素養，深入與當地大學的產學合作，吸引更多的優秀人才。



展望 2018 年，鍾國松說，聚焦在三大領域的發展，分別是航太新廠、機電整合與泰國 4.0 新商機；航太方面，2017 年第四季開始動工的航太新廠預期於 2018 年第三季建置完成，屆時將申請新的 Nadcap 陽極處理及熱處理認證，期望走出駕駛艙的航電機構件，走向駕駛艙外的航電機構件、結構件的市場。



機電整合方面，鍾國松表示，目前已把機電組裝的特殊環境建置完成，除了第一批組裝遊戲機的產品之外，將有機會在既有產品線下，如通訊櫃、自動販賣機、物流櫃等，導入新的機電整合服務，且受惠於泰國 4.0 及東部經濟走廊的國家建設計畫，通訊、電子、食品工業、醫療、車用等，都有成長的契機，尤其是在泰國智慧新市鎮的相關民生基礎建設，在網路基地台、通訊櫃、數位加值機等通訊類產品，都有相當可以發展的空間。



鍾國松進一步指出，在既有產品線下，發展新的應用，例如工廠的原物料配送系統、社區郵儲櫃、新式自助加油機等，提供給客戶更多的服務選擇，在公司持續精進於生產效率及製程改善的規畫下，配合大數據的應用，2018 年有機會創造出更好的成績。



鍾國松指出，第一季為淡季，營運表現較持平，但 5 月起會逐步往上成長，整體第二季開始爬升，第三季業績明顯成長，下半年會比上半年好。



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