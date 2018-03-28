亞洲首家 紅馬-KY以區塊鏈技術推虛擬貨幣捐款平台

紅馬 - KY(2928) 於今日宣布，關係企業 ZEN Foundation 與日本上市公司 OKWAVE 及新加坡新創公司 Wowoo 進行戰略合作，將運用區塊鏈技術開發創新的 ZEN 虛擬貨幣平台，取代實體貨幣捐款，進一步拓展故鄉納稅捐款事業的版圖。近期則將進行 ZEN 的虛擬貨幣的首度公開發行，目標募集金額為日幣 70-100 億元，一部分將挹注未來的業務委託收入。紅馬 - KY 表示，ZEN 平台可望成為亞洲首家以區塊鏈技術開發的大型線上捐款專用虛擬貨幣平台，其採用加密型的虛擬貨幣，不僅具有貨幣價值，且可有效提高交易透明度及管理效率，並可以節省以實體貨幣捐款所產生的手續費，有望帶動捐款意願成長。



紅馬 - KY 提到，ZEN 平台預計將發行自有虛擬貨幣及發展捐款平台，紅馬 - KY 則負責導入及推廣虛擬貨幣捐款業務。ZEN 平台除了大幅增加捐款的便利性外，更可讓捐款人即時掌握捐款資金運用情況，有效提高捐款人的參與意願，而平台上持續累積的捐款交易大數據分析，將可望成為紅馬故鄉納稅及捐款業務發展的重要基石。



紅馬 - KY 總經理川崎貴聖表示，ZEN 平台創新的運作模式將可有效解決長期以來捐款業務中，資金運用透明度不佳導致捐款意願低落的問題， ZEN 平台可望透過虛擬貨幣連結紅馬自身的故鄉納稅業務，及日本總務省 4 月起實施的政府群眾募資業務。



紅馬 - KY 指出，將運用本身的資源與網絡，推廣虛擬貨幣及捐款業務，第一階段以日本為創始基地，將透過已簽約合作的 250 家自治體進行推廣，第二步預計將推廣至尚未簽約的數百家自治體，未來計劃將此區塊鏈線上捐款平台拓展至亞洲國家及全球市場，有助發展故鄉納稅及 GCF 業務，為公司營運再添成長動能。



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