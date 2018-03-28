【日盛投顧】短線進入整理 中長期多方結構並未破壞

◆盤勢分析

1. 台股受到美股重挫影響，週三以下跌 47 點開出，盤中亞洲盤持續弱勢，影響市場買氣，終場指數下跌 121.13 點，來到 10865.66 點，跌幅為 1.10%，成交量 1146.45 億元。

2. 台股技術面，週二回補空方缺口，週三受到美股下跌影響拉回，但低檔季線仍然有守，且多方缺口並未完全回補，顯示多方強度仍略強於空方；而以均線來看，短均線五日均線與十日均線死亡交叉，仍為壓力，但包括月線、季線、半年線與年線仍屬多方排列，中期多方趨勢並未破壞，但目前市場受到美股波動加劇影響，震盪激烈，操作上可偏多，但由於盤勢未穩，不宜追高，業績強勢股以及具備高股息殖利率股仍可逢回偏多。

3. 法人籌碼：三大法人合計賣超 135.14 億元；外資 - 83.89 億元、投信 - 7.06 億元、自營商 - 44.19 億元。

生技、高股息殖利率以及業績題材股仍為盤面主軸

1. 電子類股指數低點逐漸墊高，指數仍在季線之上，中線多頭並未破壞，短線則受制於 10 日均線反壓，屬於整理型態; 盤面中，半導體族群以類比 IC、封測等表現較強，包括 6138 茂達、6435 大中；封測 2311 日月光收購 NXP 蘇州日光新半導體 40% 股權，股價轉強，2351 順德業績走強，股價站回五日均線之上；二極體則以 2481 強茂市場預估轉虧為盈，股價在族群中最為強勢；PCB 8155 博智去年獲利創新高，伺服器與工業電腦需求強勁，帶動股價走高；被動元件報價續漲，3026 禾伸堂、2327 國巨、6173 信昌電、2492 華新科等均線多頭排列，週三雖有回檔，但族群多方型態最為整齊；3D 感測需求強勁，3105 穩懋、6271 同欣電為雙指標；網通在美國擬限制中國 5G 投資下，受激勵包括 2485 兆赫、2314 台揚、3062 建漢等低檔走高，光學則以二線股如 3406 玉晶光、3362 先進光等較強。

2. 非電族群仍以生技表現最強，1786 科妍中國市場爆發，營收高速成長，股價沿五日均線盤堅，4137 麗豐 - KY 今年營運雙位數成長，股價漲停，4180 安成藥今年將有多款新藥上市，股價轉強；4737 華廣高配息帶動股價走高。

3. 高股息殖利率股近期表現亦屬強勢，包括 3040 遠見配息 9 元，殖利率 14.5%;8107 大億金茂配息 7 元，殖利率 13.5%;1463 強盛配息 3 元，殖利率 12.1%;3088 艾訊配息 5.53 元，殖利率 9.1%;8112 至上配息 2.84774 元，殖利率 9% 以及 5706 鳳凰配息 3 元，殖利率 8.3%;1611 中電配息 1 元，殖利率 9.47%，股價皆屬強勢; 另外高殖利率股像是 2409 友達配息 1.5 元，殖利率 11%，以及 2439 美律配息 16.442 元，殖利率 9.9%，亦可追蹤。