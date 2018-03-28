動力-KY攻車載市場 打入台系汽車品牌供應鏈 亦搶中國充電樁商機

動力 - KY(6591)業務多元化發展，非 3C 市場中，積極搶攻車載市場，成效逐漸顯現，今年打入台系汽車品牌後排出風口風扇供應鏈，目前已在測試階段，也進軍中國電動車充電樁散熱市場，已有客戶洽談中，預計今年車載業務翻倍成長。動力 - KY 去年電競類產品線佔比超過 83%，顯卡風扇則佔 78%，其餘近兩成的業務包括了工控產品 (變頻器與變壓器散熱) 以及車載、家電產品線。動力指出，今年下半年家電產品線會有量放出來，其中，掃地機器人產品已經在試產，客戶甚至拿此產品到芝加哥參展。



而汽車市場在電動車市場的發展之下起飛，動力看好車載市場需求。動力表示，目前該公司車載產品佔比極低，但是一些佈局已經看到成果，包括打入台系汽車品牌後排出風口供應鏈，目前已在測試階段，另看好中國電動車充電樁商機，也積極搶進，已有客戶洽談。



動力指出，後排出風口過去主要設計在大型或高級休旅車或房車車款，如今因車市競爭激烈，也逐漸導入中小型休旅車或房車，市場擴大，該公司今年順利拿下台系客戶成為首案。



至於中國大陸電動車充電樁，該公司看好商機龐大。董事長許文昉指出，這個市場很多人在搶，最蓬勃的市場就在中國，未來可能每個車位都要需要有個小型的充電樁，商機可期。



不過，中國市場的特徵是，爆量時都有品質參差不齊的狀況，價格波動大，經過一陣淘汰賽之後就會穩定。而該公司看好此一市場的發展，因此努力耕耘，有機會成為業績新動能。



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