動力-KY強攻中國挖礦商機 躋身七彩虹供應商 進攻比特大陸供應鏈

電競、挖礦雙引擎，今年散熱風扇需求大增，台顯卡散熱大廠動力 - KY(6591)成長展望佳，除了既有客戶之外，去年搶攻中國大陸市場，成為中國板卡龍頭七彩虹高階顯卡風扇供應商，也爭取成為比特大陸 (Bitmain) 系統散熱供應鏈。動力董事長許文昉指出，除了既有的顯卡風扇之外，ASIC 礦機市場確實也有機會吃得到，儘管 ASIC 礦機不採用顯示卡，但有系統散熱的需求，而比特大陸的螞蟻機熱賣，「也有其他業者想走這一塊」，這將會是該公司在顯示卡風扇之外的另一個新的市場動能。



動力 - KY 截至去年為止，電競業績占比逾 83%，如扣除部份為高階電源供應器，顯卡的占比也高達 78%，而這 78% 中，因去年第四季挖礦需求暴增，全年估計約 10-15% 用在挖礦。



而動力的主要客戶包括微星 (2377)、技嘉(2376)、華碩(2357) 等國內一線板卡廠，另外也是美商艾維克 (EVGA) 以及德商 Be Quiet 的供應商。不過，近年積極搶攻中國大陸市場，去年起打入七彩虹供應鏈，直接供貨其高階顯卡的散熱風扇，今年此業務將持續增長。



許文昉說，因舊機種銷售佳，據悉輝達不急於推出新的電競新晶片，因此今年度輝達電競新平台預計要到第三季問世，此將推升該公司第三季的訂單熱度，該公司也據此積極擴充產能作為準備。因新平台的風扇設計複雜度與用量均提升，將對其平均售價 (ASP) 與營業額的成長有利，樂觀看待今年雙位數的增幅，而上半年在挖礦加持下也將淡季不淡。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』