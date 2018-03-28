H1挖礦＋H2電競 動力-KY今年一路旺到年底 獲利看升

動力 - KY(6591) 上半年淡季不淡，前兩月營收年增近倍，董事長許文昉指出，今年較無新舊產品交替的空窗期，除電競需求穩定外，挖礦急單貢獻亦大。而今年原料價格與匯率趨穩，加上沒有去年遷廠與 IPO 等一次性費用，有利獲利提升。針對挖礦商機，他指出，一台礦機有主板外接 6 片、12 片甚至 18 片顯卡的機種，主流在 6 片與 12 片，以 12 片顯卡礦機計算，一台礦機就要 36 片風扇，一個 500 台礦機的礦場需求風扇逾 1.8 萬片。至於電競顯卡的風扇需求，一般來說 2 到 3 顆，機箱也有 1-2 顆系統風扇。



因此，首季該公司顯卡風扇的出貨量同比成長大約逾八成，元月營收在挖礦急單貢獻之下，以 1.69 億元刷新歷史紀錄，年增率逾 1.5 倍，3 月業績也有急單貢獻，營收表現不看淡。



除挖礦需求外，今年電競市場因去年基期較低，表現平穩。許文昉表示，2016 年輝達 (nVIDIA) 推出 10 系列顯卡，市況大好，業者超額下單情況普遍，導致去年保守，幸賴第二季開始有挖礦需求湧現，彌補電競市場轉疲的現象，今年電競需求逐漸回溫，加上很多業者在去年第四季才投入挖礦，急單的狀況一直延續到今年上半年，有多少產能就要多少。



他認為，一旦輝達在今年第三季推出電競新平台之下，將帶動動力 - KY 營運的爆發力。換言之，上半年在挖礦的商機加持下營運淡季不淡，下半年有電競換機潮的顯現，今年可望一路旺到年底。至於首季營運的暢旺已可預期，第二季淡季也有機會力拼持穩首季表現。



在成本方面，去年因原料漲價、匯率與人員等因素影響，加上提列逾 1200 萬元遷廠一次性費用，以及 IPO 亦有一次性費用產生，使獲利下滑。許文昉指出，今年沒有一次性費用的問題，原料、匯率與人員的狀況也趨於穩定，首季雖仍有些影響，但第二季就會恢復。



市場缺料方面，他說，關鍵在材料掌握度，首季已把重要材料做好規劃，不至於發生缺料的狀況，材料如穩定，配合營業額快速向上，有利毛利率表現，而稅率方面今年也會下降。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』