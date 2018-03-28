〈平價iPad上市〉PCB廠受惠 華通4月出貨放量 營運動能加溫

蘋果春季發表會昨 (27) 日晚間揭曉傳聞已久的「平價版 iPad」，台供應廠商營運添動能，其中台 PCB 廠多數是供應鏈成員之一，華通 (2313-TW) 目前就已小量出貨新 iPad 板，預計 4 月起開始放量出貨。

法人指出，蘋果平價 iPad 的 PCB 供應商，還有包括台郡 (6269-TW)、欣興 (3037-TW)、日本揖斐電、AT&S，第 2 季營運皆可望受惠蘋果此新產品上市。

蘋果新款平價 iPad 搭載 A10 處理器，支援 Apple Pencil 手寫功能及 ARKit 應用功能，價格維持與去年 9.7 吋 iPad 相同。

華通供應蘋果平價 iPad 高階 HDI 製程 PCB，隨著新品上市，產線熱身準備進入下半年蘋果手機板旺季，第 2 季產能利用率也將逐步拉升。

華通在上周外資賣超逾 3.17 萬張影響下，今 (19) 日股價破底跌破 2 月 6 日的 31.35 元低點，但本土法人估該公司今年純益可較去年成長 18.4%，每股純益將達 3.55 元，吸引低檔中長線買盤承接。

法人估，華通首季營收將達 117.87 億元，年增 5.1%，在美元、人民幣走升與稼動率下滑，加上今年所得稅率提升至 20%，且有遞延所得稅的提列，估毛利率 12.88%，季減 2.91 百分點，稅後純益估 4.39 億元，獲利年增率 10.1%，每股純益 0.37 元；全年華通稅後純益將達 42.35 億元，年成長 18.4% ，每股純益 3.55 元，毛利率也將站穩 15.1%，優於去年表現。

華通前 2 月營收 76.54 億元，年增 1.41%，法人預期，華通首季營收將優於去年同期 112.15 億元，且第 2 季營收將再向上攀高，2018 年營收將逐季成長。

華通今年首季營運產品重點在 HDI(高密度連結板) 及軟硬結合板，應用產品別以筆電、手機及平板電腦為主，3 月中、下旬將有第一波對中國品牌手機 PCB 的出貨，第 2 季則將交貨美系客戶新款筆電及平板 PCB 板，產線已自 3 月起開始啟動。