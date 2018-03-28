台股盤中－蘋概三巨頭、傳產金融全軟 跌逾百點連失三大關

美國科技股大跌，拖累美股全面重挫，台股今 (28) 日也難逃殺機，蘋概三巨頭腿軟，台積電重挫逾 2%、大立光、鴻海走跌，傳產權值股台塑四寶、金融股都疲軟，摜壓台股跌逾百點，指數失守 10900 點，跌破 5 日線、月線等三大關。

蘋果春季發表會落幕，MacBook 與 iPhone 新品缺席，蘋概股走弱，台積電最低打到 245 元，跌幅逾 2%，大立光下跌 105 元，最低至 3315 元，跌幅超過 3%，鴻海最低跌至 90.2 元，下跌超過 1%。

傳產股台塑四寶全跌，即使部分二線塑化股包括：華夏、國喬、達新、東陽等零星點火，塑化指數還是跌超過 1%；金融股也一片綠油油，國泰金、富邦金、兆豐金、新光金等都跌超過 1%。

不過，從事遠端伺服器管理晶片 (BMC) 的新任股后信驊，在外資上調目標價至 1000 元以上，激勵股價逆勢大漲逾 8%，最高來到 953 元。

信驊相關權證。(資料來源：鉅亨網整理)

盤面上逆勢上攻的還有台揚、建漢、兆赫等網通股。減資股茂達、捷波也跳空上漲。生技安成藥逆揚，麗豐 - KY 法說釋出好消息、達爾膚今日有法說會，買盤發動，股價雙雙亮燈漲停。

台股今天雖有題材性的中小型股活跳跳，但是帶權值的電子、傳產、金融股全數軟趴趴，掌控了指數節奏，大盤盤中跌逾百點，一口氣失守 10900 點、5 日線、月線等三大關卡，不過回測到季線時明顯獲得支撐，明天適逢摩台期結算，短線美股動態還是牽動指數走勢。