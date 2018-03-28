【異動股】醫藥板塊快速拉升 佐力藥業(300181-CN)等多股漲停

今日早盤，醫療板塊低開後迅速反彈拉升，截止發稿，佐力藥業(300181-CN)漲停報7.33元，廣生堂(300436-CN)漲停報29.01元，新天藥業(002873-CN)漲停報48.08元，盤龍藥業(002864-CN)漲停報52.58元，賽隆藥業(002898-CN)漲停報24.79元，昭衍新藥(002173-CN)漲6.71%報78.22元，百花村(600721-CN)漲5.51%報10.15元，博濟醫藥(300404-CN)、康惠制藥(603139-CN)等漲逾5%，藥石科技(300725-CN)、金域醫學(603882-CN)等紛紛上漲超4%。

消息面上，被譽為“醫藥界華為”的藥明康德于3月27日成功快速過會，這家藥企研發外包(CRO)醫藥生物巨頭即將踏上A股之旅。從2月6日藥明康德預披露更新到過會，僅用了50天時間，而且上周是從IPO排隊名單中的73位直接進入上會名單。

分析認為，一旦藥明康德成功上市，其市值可能將比肩恒瑞醫藥，跻身A股藥企第一梯隊。藥明康德已基本完成了CRO全産業鏈布局，為全球制藥、生物技術以及醫療器械等領域提供從藥物發現、開發到市場化的全方位一體化的實驗室研發和生産服務。

藥明康德私有化後，共有42名股東，而且股權結構複雜，外資股東較多。截至目前，藥明康德無控股股東。另外，在藥明康德的股東名單背後，還潛藏着諸多上市公司身影，其中包括中國平安(601318-CN)、中國人壽(601628-CN)、海南海藥(000566-CN)、信邦制藥(002390-CN)、昆藥集團(600422-CN)等。

值得注意的是，以藥明康德披露的相關數據來計算，藥明康德此次A股發行市盈率達到50倍，較高的發行溢價受到市場關注。

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