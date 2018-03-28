【停牌】桂東電力(600310-CN)將被廣投集團間接控股

桂東電力(600310-CN)3月27日公告稱，廣西投資集團將通過國有資産劃轉的方式取得正潤集團全部或部分股權，并實現對正潤集團的控制地位。正潤集團為公司控股股東，目前持有桂東電力50.03%股權。

重組完成後，廣西投資集團為正潤集團絕對控股股東，間接持有桂東電力部分股權。27日公告顯示，賀州市人民政府與廣西投資集團共同簽署的《關于廣西投資集團或旗下子公司控股廣西正潤發展集團有限公司的合作協議》，雙方擬以桂東電力控股股東廣西正潤發展集團有限公司為合作平台，共同推進雙方在能源、鋁業等産業的深度合作。

合作協議顯示，廣西投資集團將擇機將旗下優質能源資産逐步注入桂東電力，承諾將所屬企業電容量指标注入桂東電力，推進其發電機組順利啓動、運營;全力推進廣西投資集團的來賓片區局域網與桂東電力局域網的融合，拓寬電網覆蓋區域，全面提升電網運營能力、運營的經濟性、市場競争力。

此外，據3月28日早間公告，公司有重要事項未公告，股票于2018年3月28日開市起停牌。

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