助攻綠能產業 外銀在台分行發新台幣債放行 發債上限逾5千億元

金管會為協助外銀擴大參與再生能源等綠能大型專案融資，研擬開放允許發行新台幣金融債券，27 家外銀均可受惠，以目前淨值估算，發債上限達 5272 億元。

金管會表示，離岸風電建設屬長期專案融資，外銀已有多年辦理經驗及專業能力，惟因據點有限、較不易吸收新台幣存款，若能開放在台分行發行新台幣金融債券，有助彌補中長期新台幣資金缺口，並引進相關專業經驗，滿足外資來台投資需求。

為配合政府發展綠能產業政策，金管會表示，將再開放外銀在台分行發行新台幣金融債券，以協助綠能產業取得融資。

金管會指出，此次訂定「外國銀行在台分行發行新台幣金融債券辦法」草案，目的是希望外銀「取之於當地、用之於當地」，故明定發債資金用途應使用於我國政府境內重大公共建設、離岸風電建設及綠能產業建設的相關投融資，且不得兌換為外幣使用。

至於發債規模限制部分，考量外銀在台分行吸收新台幣資金能力有限，以及新台幣流動性風險等因素，草案明定外銀需符合一定資格條件，才能申請發行新台幣債券，發行額度上限則為外銀分行淨值的 8 倍，以合理反映其風險。

目前 27 家外銀分行的總淨值為 659 億元，且均符合發債申請條件，以此估算，外銀分行發行新台幣金融債券的上限為 5272 億元。預期本次鬆綁應能促進外資增加對台實質投資，滿足國內綠能產業中長期融資需求，並可增加投資標的種類、活絡債券市場發展。